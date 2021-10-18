Guarda acha granada em Vila Velha e aciona Esquadrão Antibombas

O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar foi acionado para detonar uma granada apreendida no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (18), durante um patrulhamento da Guarda Municipal.
Segundo o soldado Thiago, técnico explosivista da PM que participou da ação, foi realizado um cálculo aproximado que identificou 200 gramas de explosivo — que costuma ser pólvora. "Um artefato desse pode arrancar um braço ou uma perna, mas geralmente não vai explodir tão perto de uma pessoa. O risco maior é porque bandidos costumam colocar prego e parafuso dentro, aí quando explode, esse material se torna um projétil e atinge pessoas de maneira aleatória", explicou.
Ainda de acordo com o soldado, os criminosos costumam fazer esse tipo de granada caseira para atacar os grupos rivais na briga pelo tráfico de drogas.
O explosivo estava no terreno de uma casa e foi detonado na própria residência, onde as equipes constataram ser um local adequado. Veja vídeo:
"A vida humana está sempre em primeiro lugar. Percebemos que, de forma gradativa, criminosos estão fazendo mais a utilização desse material. Há cinco anos, tínhamos cerca de cinco ocorrências no ano. No ano passado, foram mais de 50. Neste ano, já passou de 15 ocorrências", concluiu o soldado Thiago.
GUARDA MUNICIPAL FOI ACIONADA
A Guarda Municipal informou que, após a morte de um homem com ligação com o tráfico de drogas da região, conhecido como "Cotinha", vários vídeos foram divulgados em redes sociais para ostentação de poder, mostrando submetralhadoras caseiras. Segundo a corporação, um dos homens que aparece nas imagens foi identificado como irmão do "Cotinha".
Esquadrão antibombas em Ilha das Flores, Vila Velha
Equipes da Guarda Municipal foram enviadas para o bairro e, quando chegaram ao local, o suspeito conseguiu fugir. Na residêncoa onde ele estava, foram localizadas duas submetralhadoras, 44 munições .380 e uma calibre 12, um soco-inglês e uma granada de mão.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha e o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme).
Acorporação destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
PM DETONOU TRÊS BOMBAS NO ÚLTIMO MÊS
Ao menos três artefatos explosivos precisaram ser detonados pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Militar, em Vitória, no intervalo de um mês. Entre o dia 15 de setembro até o último sábado (16), Andorinhas, Nova Palestina e Praia do Suá, bairros que o de ocupam diferentes áreas do território da Capital, foram palco de ação para impedir que granadas e bombas explodissem, gerando ainda mais prejuízo e riscos aos moradores. Relembre as três ocorrências
ARTEFATO PERTO DE ESCOLA, EM ANDORINHAS
A granada de fabricação caseira que motivou o isolamento de uma rua em Andorinhas foi detonada algumas horas após ter sido encontrada. A ocorrência foi na tarde de uma quarta-feira, 15 de setembro. O local onde estava o artefato fica ao lado da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Izaura Marques da Silva.
À época, a Secretaria de Educação de Vitória informou que os alunos foram atendidos por meio do serviço emergencial remoto, sem a presença dos estudantes no local.
BOMBA EM NOVA PALESTINA, NO DIA 25 DE SETEMBRO
Há muitas semelhanças entre o ocorrido em Andorinhas e o que foi registrado em Nova Palestina, na região da Grande São Pedro. Uma delas é a própria bomba deixada no local. Segundo o soldado Kennedy Menezes, do Esquadrão Antibombas, o artefato é semelhante a outros que já foram encontrados na Grande Vitória.
"Tem o mesmo padrão do que foi localizado em Andorinhas", disse. Uma outra semelhança é o risco em que vivem os moradores. A comunidade foi surpreendida pelo artefato às 7h da manhã do dia 25 de setembro. Mas antes disso, durante a madrugada, moradores relataram ter ouvido disparos de arma de fogo, assim como aconteceu em Andorinhas.
EXPLOSIVO NA PRAIA DO SUÁ, EM 16 DE OUTUBRO
O caso mais recente de granada detonada pelo esquadrão antibombas foi na Praia do Suá, no último sábado, dia 16 de outubro. Os militares foram acionados durante a manhã, após uma moradora encontrar o artefato. A bomba da Rua Neves Armond foi detonada às 13h30.