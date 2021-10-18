Guarda acha granada em Vila Velha e aciona Esquadrão Antibombas

Esquadrão antibombas foi acionado após apreensão de granada caseira no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar foi acionado para detonar uma granada apreendida no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha , na tarde desta segunda-feira (18), durante um patrulhamento da Guarda Municipal.

Segundo o soldado Thiago, técnico explosivista da PM que participou da ação, foi realizado um cálculo aproximado que identificou 200 gramas de explosivo — que costuma ser pólvora. "Um artefato desse pode arrancar um braço ou uma perna, mas geralmente não vai explodir tão perto de uma pessoa. O risco maior é porque bandidos costumam colocar prego e parafuso dentro, aí quando explode, esse material se torna um projétil e atinge pessoas de maneira aleatória", explicou.

Soldado Thiago, técnico explosivista do Esquadrão Antibombas da PM Crédito: Fernando Madeira

Ainda de acordo com o soldado, os criminosos costumam fazer esse tipo de granada caseira para atacar os grupos rivais na briga pelo tráfico de drogas.

Granada caseira foi detonada pelo Esquadrão Antibombas da PM dentro de residência no bairro Ilha das Flores Crédito: Fernando Madeira

O explosivo estava no terreno de uma casa e foi detonado na própria residência, onde as equipes constataram ser um local adequado. Veja vídeo:

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"A vida humana está sempre em primeiro lugar. Percebemos que, de forma gradativa, criminosos estão fazendo mais a utilização desse material. Há cinco anos, tínhamos cerca de cinco ocorrências no ano. No ano passado, foram mais de 50. Neste ano, já passou de 15 ocorrências", concluiu o soldado Thiago.

Imagem captada pelo raio-x do Esquadrão Antibombas Crédito: Esquadrão Antibombas | Polícia Militar

GUARDA MUNICIPAL FOI ACIONADA

A Guarda Municipal informou que, após a morte de um homem com ligação com o tráfico de drogas da região, conhecido como "Cotinha", vários vídeos foram divulgados em redes sociais para ostentação de poder, mostrando submetralhadoras caseiras. Segundo a corporação, um dos homens que aparece nas imagens foi identificado como irmão do "Cotinha".

Esquadrão antibombas em Ilha das Flores, Vila Velha

Equipes da Guarda Municipal foram enviadas para o bairro e, quando chegaram ao local, o suspeito conseguiu fugir. Na residêncoa onde ele estava, foram localizadas duas submetralhadoras, 44 munições .380 e uma calibre 12, um soco-inglês e uma granada de mão.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha e o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme).

Acorporação destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

PM DETONOU TRÊS BOMBAS NO ÚLTIMO MÊS

Ao menos três artefatos explosivos precisaram ser detonados pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Militar, em Vitória, no intervalo de um mês. Entre o dia 15 de setembro até o último sábado (16), Andorinhas, Nova Palestina e Praia do Suá, bairros que o de ocupam diferentes áreas do território da Capital, foram palco de ação para impedir que granadas e bombas explodissem, gerando ainda mais prejuízo e riscos aos moradores. Relembre as três ocorrências

ARTEFATO PERTO DE ESCOLA, EM ANDORINHAS

A granada de fabricação caseira que motivou o isolamento de uma rua em Andorinhas foi detonada algumas horas após ter sido encontrada. A ocorrência foi na tarde de uma quarta-feira, 15 de setembro . O local onde estava o artefato fica ao lado da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Izaura Marques da Silva.

À época, a Secretaria de Educação de Vitória informou que os alunos foram atendidos por meio do serviço emergencial remoto, sem a presença dos estudantes no local.

Com suspeita de bomba, rua foi isolada pela PM em bairro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

BOMBA EM NOVA PALESTINA, NO DIA 25 DE SETEMBRO

"Tem o mesmo padrão do que foi localizado em Andorinhas", disse. Uma outra semelhança é o risco em que vivem os moradores. A comunidade foi surpreendida pelo artefato às 7h da manhã do dia 25 de setembro. Mas antes disso, durante a madrugada, moradores relataram ter ouvido disparos de arma de fogo, assim como aconteceu em Andorinhas.

Bomba foi encontrada no bairro Nova Palestina, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

EXPLOSIVO NA PRAIA DO SUÁ, EM 16 DE OUTUBRO