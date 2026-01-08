Caso desvendado

Entenda por que jovem foi morto durante festa de aniversário em Vila Velha

Crime foi motivado por disputas entre bocas de fumo em Jardim Marilândia; vítima foi monitorada durante churrasco e executada após informações repassadas em tempo real

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 18:03

(esquerda) Carlos Andryel de Oliveira Santos, de 18 anos e Kayki Mateus Willian Lima Morais, de 20 anos (direita) foram presos por envolvimento em morte de jovem em festa de aniversário em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A execução do jovem Gabriel Lourenço Carvalho, de 21 anos, morto a tiros no dia 23 de agosto do ano passado no bairro Cobilândia, em Vila Velha, foi motivada por disputas entre pontos de tráfico de drogas no bairro Jardim Marilândia. A informação foi detalhada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (8) durante coletiva de imprensa que marcou a conclusão do inquérito conduzido pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.

Segundo as investigações, tanto a vítima quanto os dois suspeitos presos tinham envolvimento com o tráfico de drogas e pertenciam a grupos rivais que disputavam o controle de áreas de venda no bairro Jardim Marilândia. No dia do crime, Gabriel participava de um churrasco em frente a um comércio de Cobilândia, onde residia um parente da companheira dele.

De acordo com a Polícia Civil, por estar em um local um pouco distante de onde morava, a vítima estava tranquila, acreditando estar em um local seguro, longe das rivalidades que mantinha.

Informações em tempo real

Durante a confraternização, um dos suspeitos, Kayki Mateus Willian Lima Morais — primo da esposa de Gabriel — estava dentro do estabelecimento comercial. Ao perceber a presença da vítima na região, ele passou a se comunicar por telefone com Carlos Andryel, apontado como o autor dos disparos.

"O Kayki, que já possuía rivalidade com Gabriel, estava o tempo todo conversando com o Carlos Andryel, passando ali a posição, a localização e afirmando que a vítima estava no local. Porque, como ambos tinham esse atrito com o Gabriel, eles estavam ali tramando a morte dele", explicou o delegado, explicou o delegado Cleudes Júnior, adjunto da DHPP de Vila Velha.

Ainda conforme a investigação, Kayki Mateus chegou a sair do comércio, retornou minutos depois e permaneceu do outro lado da rua, fora do campo de visão de Gabriel, continuando a monitorar a movimentação dele.

Pelas costas

Carlos Andryel chegou ao local em uma bicicleta e ficou escondido atrás de uma edificação. Após receber a confirmação de que a vítima ainda estava no local, ele saiu de trás da marquise e efetuou mais de quatro disparos pelas costas, sendo que o alvo estava sentado na calçada.

"Carlos Andryel surpreende a vítima pelas costas e desfere mais de quatro disparos na região da nuca. Pegou a vítima desprevenida, participando do churrasco", afirmou o delegado. Após os disparos, os dois suspeitos fugiram de bicicleta em direção ao bairro Jardim Marilândia.

Disputa por bocas de fumo motivou o crime

A Polícia Civil apontou que a motivação do homicídio está diretamente ligada à disputa por pontos de venda de drogas em Jardim Marilândia, onde diferentes grupos rivais atuam em áreas específicas. Segundo a investigação, Gabriel teria expulsado Carlos Andryel de uma dessas áreas meses antes do crime, o que gerou ameaças e agravou a rivalidade. O próprio autor relatou, em depoimento, que se sentia ameaçado pela vítima.

Prisões, confissão e conclusão do inquérito

Dois meses após o homicídio, no dia 24 de outubro do ano passado, a Polícia Civil deflagrou a Operação Espreita, que resultou na prisão de Kayki Mateus Willian Lima Morais, apontado como responsável por repassar informações, e de Carlos Andryel, identificado como o executor.

Na casa de Carlos dele foram apreendidas as roupas usadas no dia do crime. Em depoimento, ele confessou a execução e detalhou a dinâmica do homicídio. Kayki negou envolvimento direto, mas imagens de videomonitoramento e relatos de testemunhas, segundo a polícia, confirmam a participação dele. O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça.

