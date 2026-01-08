Adolescente é apreendido ao pichar sigla de facção em muro de ginásio de Afonso Cláudio

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante enquanto pichava a sigla da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) no muro de um ginásio em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na terça-feira (6). Além dele, uma mulher de 21 anos foi presa. Segundo a Polícia Civil, os dois supostamente estariam traficando drogas no local. Um celular e R$ 160 foram recolhidos com a detida.

Em conjunto com a Polícia Militar, a ação foi realizada após denúncias de que quatro homens e duas mulheres, envolvidos com o TCP, teriam saído da Grande Vitória para traficar drogas na cidade. Após a abordagem da dupla, um cão farejador da PM encontrou 20 pedras de crack, sete pinos de cocaína, uma bucha de maconha e uma unidade de haxixe. As drogas estavam escondidas em um relógio de energia.