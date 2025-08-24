Jovem é morto a tiros durante festa em Vila Velha

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na tarde de sábado (23), no bairro Cobilândia, em Vila Velha . De acordo com a Polícia Militar , ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A sogra da vítima relatou aos militares que todos estavam em uma festa, em frente a um comércio, quando um homem se aproximou e efetuou cerca de três disparos contra o genro. Em seguida, o atirador fugiu em uma bicicleta, que foi encontrada posteriormente no bairro Jardim Marilândia, também em Vila Velha. No entanto, o suspeito não foi localizado.