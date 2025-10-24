Suspeitos de matar jovem em festa de aniversário em Vila Velha são presos

Operação da Polícia Civil mira suspeitos de matar jovem em Vila Velha Crédito: Divulgação | PCES

Foram presos na madrugada desta sexta-feira (24), em Jardim Marilândia, Vila Velha, dois suspeitos de envolvimento na morte de Gabriel Lourenço Carvalho, de 21 anos, assassinado em agosto deste ano em uma festa de aniversário de um proprietário de loja de insulfilme, em Cobilândia. As prisões ocorreram durante a Operação Espreita, que ainda mira um terceiro alvo com mandado de prisão pelo crime e o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão.

Na ocasião do crime, a sogra de Gabriel relatou aos militares que, durante a festa em frente a um comércio, um homem se aproximou e efetuou cerca de três disparos contra o jovem. O atirador fugiu em uma bicicleta, encontrada posteriormente no bairro Jardim Marilândia. A vítima chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu.

A Operação Espreita foi realizada por 28 policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e de outras unidades do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

