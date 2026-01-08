Homem é indiciado por maus-tratos e morte de cadela em Marilândia

Homem é indiciado por maltratar e matar cadela em Marilândia Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 69 anos foi indiciado por maus-tratos e pela morte de uma cadela no bairro Vista Bela, Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (7). A Polícia Civil informou que o indivíduo, que não teve o nome divulgado, mantinha o animal preso em um ambiente considerado insalubre, sem acesso à água e à alimentação suficientes. Segundo a corporação, a cadela apresentava diversos ferimentos no corpo causados pelo tutor.

A Vigilância Sanitária Municipal realizou diversas visitas à residência e constatou a situação de maus-tratos. Em uma das fiscalizações, a cadela não foi mais encontrada no local. Questionado pelos agentes, o homem confessou que havia matado o animal.