Em 6 meses, ES acumula fugas em presídios e soma fugitivos procurados

Os 14 detentos que fugiram de presídios em Vila Velha e na Serra Crédito: Montagem | A Gazeta

A Gazeta questionou a Secretaria de Estado da Justiça ( A reportagem dequestionou a Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ), quantos foram recapturados até o momento. Atualmente, dois que escaparam da PEVV VI estão foragidos. São eles: Edinatan Barbosa dos Santos e Elvis da Silva Ribeiro.

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Já os da CDPS, dois foram recapturados e outro assassinado fora da cadeira. David Carlos Ricardo Alexandre foi encontrado em 19 de setembro do ano passado e Vinicius Florêncio dos Santos no dia 7 de abril deste ano. Já Douglas Pereira Brum, foi morto em 22 de dezembro de 2023.

Em conversa com A Gazeta, o secretário de Estada da Justiça, Rafael Pacheco, explica que as investigações mostraram que não houve envolvimento de outras pessoas e servidores nas fugas.

No caso do presídio da Serra, foi um problema estrutural facilitou a fuga. “No CDPS foi um problema estrutural que estava sendo corrigido. Inclusive nas celas que aconteceram as fugas eram justamente as próximas que iam passar pelo conserto do problema”, explicou o secretário, sem especificar qual a falha que possibilitou que os internos escapassem.

Já no Complexo de Xuri, Rafael Pacheco destacou que a unidade era recente e ainda estava com testes operacionais.

“A gente ainda estava no primeiro giro operacional, uma unidade que a gente não conhecia, tinha resto de material de obras. Do ponto de vista da dinâmica da fuga, a gente tem um esclarecimento. Uma foi problema estrutural e a outra foi o não domínio de procedimentos operacional”, disse.

Como ocorreram as fugas

Sete detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS) na madrugada do dia 6 de setembro. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), afirmou que a fuga teria ocorrido por meio da abertura de ventilação da cela – voltada para o pátio externo da unidade e cercado por alambrados – e foi constatada no momento da contagem de internos da galeria.

Enquanto ainda realizava buscas pelos foragidos da CDPS, mais sete detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário de Xuri, na noite do dia 11 de setembro. A Sejus explicou que os internos serraram a grade da cela e escalaram o muro para fugir da unidade.

O que está acontecendo?

Na época dos casos, em entrevista à TV Gazeta, o presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo (Sindaspes), Rhuan Fernandes, apontou a superlotação das unidades prisionais como uma das causas para as ocorrências em pouco tempo.

"Nós estamos com um altíssimo quadro de presos. A exemplo, essa unidade prisional recém-inaugurada em Vila Velha. Ela já inaugura com um número de presos maior do que a capacidade e um número muito baixo de servidores" Rhuan Fernandes - Sindicato dos Inspetores Penitenciários (Sindaspes)

Aliada à denúncia de superlotação, o presidente explicou que há poucos servidores para conseguir monitorar todos os presos. Fernandes, inclusive, ligou a última fuga em Vila Velha com a que aconteceu na CDP da Serra. "Tem relação até com a fuga da semana passada. Servidores da unidade da Serra onde houve a fuga de sete presos foram transferidos para essa unidade prisional nova (Vila Velha), porém, ficou sem servidor na Serra e sem também nessa unidade", disse.

Fugitivos do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS):

Sete detentos que fugiram de presídio na Serra Crédito: Reprodução

Vinicius Florêncio dos Santos – estava preso desde 5 de junho de 2022 pelo crime de homicídio contra o soldado da Polícia Militar, Fernando da Cruz Comper. Já esteve preso no período de janeiro de 2015 a agosto de 2018 por roubo/furto. Recapturado no dia 7 de abril de 2024; Rafael De Souza Ferreira – estava preso desde 23 de fevereiro de 2021 por homicídio; Douglas Pereira Brum - estava preso desde 30 de setembro de 2022. Já esteve preso no período de dezembro de 2012 a março de 2020. Tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e por furto/roubo. Foi morto no dia 22 de dezembro de 2023 fora do sistema prisional; Lucas Costa Santos - estava preso desde 20 de fevereiro de 2022. Já esteve preso no período de outubro de 2018 a 21 de setembro de 2021. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas; David Carlos Ricardo Alexander – estava preso desde 29 de março de 2021. Já esteve preso de 25 a 27 de setembro de 2019. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas. Recapturado no dia 19 de setembro de 2023; Jorge Nunes Alves - estava preso desde 4 de dezembro de 2022. Consta registros de entrada no sistema prisional capixaba no período de abril de 2013 a outubro de 2016. Tem passagens por tráfico de drogas, homicídio e receptação; José Vitor Almada Pereira - estava preso desde 23 de outubro de 2022. Já teve passagens pelo sistema prisional no período de novembro de 2020 a agosto de 2021. Tem passagens por homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas.

Fugitivos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6:

Terceira fuga em menos de um ano

Os 11 detentos que fugiram do Complexo de Xuri no dia 2 de abril de 2024 Crédito: Montagem | Sejus

Continuam as buscas por detentos que fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, no Complexo de Xuri , na tarde de terça-feira (2). Entre os internos que escaparam da prisão estão acusados de tráfico de drogas, homicídios e roubos. No total, 11 homens fugiram, mas cinco foram recapturados: