Crianças baleadas em ataque com duas mortes em Vila Velha recebem alta

Crianças de seis e nove anos foram atingidas por disparos no bairro Santa Rita, na tarde de sábado (9), em ataque que matou uma mulher e uma adolescente de 15 anos

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 07:39

As duas crianças baleadas no ataque a tiros que matou a manicure Andrezza Conceição, de 31 anos, e Sophia Vial da Silva, de 15, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, receberam alta hospitalar. O crime aconteceu na tarde de sábado (9) e também deixou ferido um homem, que seria o alvo dos atiradores.

Durante o ataque, uma menina de seis anos foi atingida na canela direita, e socorrida e levada para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), onde recebeu atendimento e teve alta no mesmo dia. A outra criança baleada é um menino de nove anos, ferido na coxa direita e encaminhado ao Hospital Evangélico de Vila Velha. Ele também recebeu atendimento médico e foi liberado.

A Polícia Milita disse que, conforme relatos de testemunhas, o ataque foi cometido por dois adolescentes que passaram de moto atirando na rua. Sophia e Andrezza foram atingidas e morreram no local. O alvo, conforme a corporação, seria um homem que conseguiu fugir, mas acabou ferido e levado ao hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A PM informou que o crime teria sido ordenado por um integrante do Primeiro Comando de Vitória (PCV) conhecido como “Nego Stanley”, que atua no bairro Alecrim. Os suspeitos ainda não haviam sido localizados até a publicação desta matéria. O comandante da PM, coronel Douglas Caus, disse que as buscas continuam e que a região será ocupada por operações de saturação até o fim de agosto, com apoio da Polícia Civil e da Guarda Municipal.

