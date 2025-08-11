Home
>
Polícia
>
Crianças baleadas em ataque com duas mortes em Vila Velha recebem alta

Crianças baleadas em ataque com duas mortes em Vila Velha recebem alta

Crianças de seis e nove anos foram atingidas por disparos no bairro Santa Rita, na tarde de sábado (9), em ataque que matou uma mulher e uma adolescente de 15 anos

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 07:39

As duas crianças baleadas no ataque a tiros que matou a manicure Andrezza Conceição, de 31 anos, e Sophia Vial da Silva, de 15, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, receberam alta hospitalar. O crime aconteceu na tarde de sábado (9) e também deixou ferido um homem, que seria o alvo dos atiradores.  

Recomendado para você

Crianças de seis e nove anos foram atingidas por disparos no bairro Santa Rita, na tarde de sábado (9), em ataque que matou uma mulher e uma adolescente de 15 anos

Crianças baleadas em ataque com duas mortes em Vila Velha recebem alta

Um homem com as mesmas características do suspeito de atirar chegou a ser visto pelos militares, mas conseguiu fugir, deixando uma arma para trás

Homem de 26 anos fica ferido após ser baleado em Guaçuí

Um homem conhecido como Nego Stanley foi identificado como mandante do tiroteio, segundo comandante da Polícia Militar; menores estão sendo procurados

Adolescentes foram autores dos disparos que mataram duas pessoas em Vila Velha, diz PM

Durante o ataque, uma menina de seis anos foi atingida na canela direita, e socorrida e levada para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), onde recebeu atendimento e teve alta no mesmo dia. A outra criança baleada é um menino de nove anos, ferido na coxa direita e encaminhado ao Hospital Evangélico de Vila Velha. Ele também recebeu atendimento médico e foi liberado.

Leia mais

Imagem - "O tiro que ela levou no peito, doeu no meu”, diz mãe de manicure morta em Vila Velha

"O tiro que ela levou no peito, doeu no meu”, diz mãe de manicure morta em Vila Velha

Imagem - Adolescentes foram autores dos disparos que mataram duas pessoas em Vila Velha, diz PM

Adolescentes foram autores dos disparos que mataram duas pessoas em Vila Velha, diz PM

Imagem - Família passou por tiroteio que vitimou adolescente em Vila Velha para tentar salvá-la

Família passou por tiroteio que vitimou adolescente em Vila Velha para tentar salvá-la

A Polícia Milita disse que, conforme relatos de testemunhas, o ataque foi cometido por dois adolescentes que passaram de moto atirando na rua. Sophia e Andrezza foram atingidas e morreram no local. O alvo, conforme a corporação, seria um homem que conseguiu fugir, mas acabou ferido e levado ao hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A PM informou que o crime teria sido ordenado por um integrante do Primeiro Comando de Vitória (PCV) conhecido como “Nego Stanley”, que atua no bairro Alecrim. Os suspeitos ainda não haviam sido localizados até a publicação desta matéria. O comandante da PM, coronel Douglas Caus, disse que as buscas continuam e que a região será ocupada por operações de saturação até o fim de agosto, com apoio da Polícia Civil e da Guarda Municipal.

*Com informações do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta

LEIA MAIS

Casagrande se manifesta sobre ataque em Vila Velha: "Vamos prender todos os envolvidos"

Ataque a tiros mata mulher e adolescente e fere duas crianças em Vila Velha

Adolescentes foram autores dos disparos que mataram duas pessoas em Vila Velha, diz PM

Mãe de adolescente morta em ataque em Vila Velha faz apelo por justiça

"O tiro que ela levou no peito, doeu no meu”, diz mãe de manicure morta em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais