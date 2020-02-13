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Cariacica

Bandido tenta roubar jovem e é detido por PM de folga em Cariacica

Adolescente de 17 anos contou que, além de pegar o celular, o homem fez carícias no corpo dela e tentou levá-la para um canto escuro

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 21:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 21:36
PM abastecia a moto quando ouviu adolescente gritar por socorro Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi preso na noite desta terça-feira (11), depois de assaltar uma adolescente, de 17 anos,  em um posto de gasolina, no bairro Jardim América, em Cariacica. A mulher gritou por ajuda e foi socorrida por um policial militar que estava de folga e abastecia a moto no momento do roubo.
De acordo com a Polícia Civil, ao visualizar o homem armado, o policial se identificou e ordenou que o criminoso parasse. O homem correu e apontou a arma na direção do policial e de um frentista do posto. Nesse momento, o PM efetuou dois disparos e o assaltante se jogou no chão. Ele não chegou a ser atingido pelos tiros. A Polícia Militar e o Samu estiveram no local.

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O homem sofreu apenas escoriações e uma luxação. Ele foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde permaneceu sob escolta médica até receber alta. 

LADRÃO TENTOU LEVAR ADOLESCENTE PARA CANTO ESCURO

Ainda de acordo com a polícia, a adolescente de 17 anos contou que, além de pegar o celular, o homem fez carícias no corpo dela e ainda tentou levá-la para um canto escuro. Além disso, ele utilizou uma arma falsa para ameaçar a garota.
O suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro (artigo 213 do código penal). Ele foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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