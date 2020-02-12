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Caso sob investigação

Polícia investiga morte de recém-nascido em Vila Velha

O feto estava no interior da residência, na sala, enrolado em um pano. A Polícia Civil foi acionada

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 16:35
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Isaac Ribeiro
Uma mulher esteve na sede da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar, no final da manhã desta quarta-feira (12), para informar que teria dado à luz uma criança que estava com o cordão umbilical em volta do pescoço, tendo morrido ao nascer. O fato, em investigação, aconteceu em uma residência do bairro Barramares, em Vila Velha.
Segundo a PM, uma equipe esteve no local e confirmou o fato. O feto estava no interior da residência, na sala, enrolado em um pano. A Polícia Civil foi acionada.
> Leia mais matérias de Polícia
Questionada pela reportagem, a Polícia Civil alegou que a ocorrência está em andamento no plantão  do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).  Mais informações serão repassadas após a conclusão das diligências. 

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