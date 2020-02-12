Polícia investiga morte de recém-nascido em Vila Velha

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Isaac Ribeiro

Uma mulher esteve na sede da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar, no final da manhã desta quarta-feira (12), para informar que teria dado à luz uma criança que estava com o cordão umbilical em volta do pescoço, tendo morrido ao nascer. O fato, em investigação, aconteceu em uma residência do bairro Barramares, em Vila Velha.

Segundo a PM, uma equipe esteve no local e confirmou o fato. O feto estava no interior da residência, na sala, enrolado em um pano. A Polícia Civil foi acionada.