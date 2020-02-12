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Morta em Vila Velha

Pai, mãe e avó de Alice prestam depoimento na Polícia Civil

Eles foram ouvidos pela primeira vez na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), em Vitória

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 13:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 13:23
Alice da Silva Almeida foi morta com dois tiros Crédito: Arquivo pessoal
O pai, a mãe e a avó da pequena Alice da Silva Almeida, de 3 anos, que morreu após ser baleada em Vila Velha, prestaram depoimento na manhã desta quarta-feira (12). Eles foram ouvidos pela primeira vez na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), em Vitória. As informações são da TV Gazeta.
O adolescente de 17 anos que  seria o alvo de criminosos na perseguição também já foi ouvido. Ele prestou depoimento na condição de vítima de tentativa de homicídio.
O adolescente entrou na casa de Alice, em Dom João Batista, para fugir dos bandidos, que chegaram na rua atirando. Pelo menos dois disparos atingiram Alice, que acabou morrendo.

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A delegacia especializada segue investigando o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. "A equipe da DHPM, chefiada pela delegada Raffaella Aguiar, conta com a colaboração da população para a elucidação deste crime. O Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas. O Disque Denúncia 181 também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br", orientou a Polícia Civil em nota.
A menina de 3 anos é neta de um sargento da Polícia Militar. A família dela recentemente vivenciou outra violência. Wesley da Ressureição Almeida, tio paterno de Alice, foi assassinado a tiros em outubro do ano passado, nas proximidades do bairro Dom João Batista, onde a família mora. Ele tinha 18 anos quando foi morto na rua Vasco Alves.

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