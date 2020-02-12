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Detido em Ibatiba

Suspeito de matar fazendeiro em Linhares se apresenta à polícia

Identificado como Edeval Zuccon, o homem foi detido e será encaminhado para Venda Nova do Imigrante para prestar depoimento; as informações foram confirmadas pelo delegado Fabrício Lucindo, de Linhares

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 23:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 23:27
Edeval Zuccon é suspeito de assassinar produtor rural, em Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O homem, que de acordo com a polícia é suspeito de assassinar a tiros o fazendeiro Wolmar Borges na última segunda-feira (10), se apresentou em Ibatiba, na noite desta terça-feira (11). O crime aconteceu na localidade de Cacimbas, interior de Linhares.
Identificado como Edeval Zuccon, o homem foi detido e será encaminhado para Venda Nova do Imigrante para prestar depoimento. O delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia de Linhares, informou que logo em seguida o suspeito deve ser encaminhado para o presídio de Viana, onde ficará à disposição da Justiça. Nesta terça-feira, a Justiça havia expedido um mandado de prisão temporária para Edeval. Ainda durante a tarde, o delegado chegou a afirmar que ele já era considerado foragido.
"A repercussão do crime na mídia, inclusive a divulgação do mandado de prisão temporária, pode ter pesado na decisão do suspeito se entregar"
Fabrício Lucindo - Delegado
A motivação do crime, segundo testemunhas, teria sido um impasse sobre o fechamento de uma vala que fica entre duas propriedades e estava sendo usada para escoar a água do Rio Doce que, com a cheia, causou alagamentos na região.
Wolmar Borges, produtor rural, assassinado em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução
De acordo com informações da Polícia Militar, Wolmar não queria que a vala na região fosse fechada porque a propriedade dele estava alagada e o fechamento poderia resultar em mais prejuízos. No entanto, o suspeito de cometer o crime discordava, alegando que a vala estava na propriedade dele.

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