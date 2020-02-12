Suspeito de matar fazendeiro em Linhares se apresenta à polícia

"A repercussão do crime na mídia, inclusive a divulgação do mandado de prisão temporária, pode ter pesado na decisão do suspeito se entregar"

A motivação do crime, segundo testemunhas, teria sido um impasse sobre o fechamento de uma vala que fica entre duas propriedades e estava sendo usada para escoar a água do Rio Doce que, com a cheia, causou alagamentos na região.

De acordo com informações da Polícia Militar, Wolmar não queria que a vala na região fosse fechada porque a propriedade dele estava alagada e o fechamento poderia resultar em mais prejuízos. No entanto, o suspeito de cometer o crime discordava, alegando que a vala estava na propriedade dele.