Suspeito de matar fazendeiro em Linhares se apresenta à polícia

O homem, que de acordo com a polícia é suspeito de assassinar a tiros o fazendeiro Wolmar Borges na última segunda-feira (10), se apresentou em Ibatiba, na noite desta terça-feira (11). O crime aconteceu na localidade de Cacimbas, interior de Linhares.
Identificado como Edeval Zuccon, o homem foi detido e será encaminhado para Venda Nova do Imigrante para prestar depoimento. O delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia de Linhares, informou que logo em seguida o suspeito deve ser encaminhado para o presídio de Viana, onde ficará à disposição da Justiça. Nesta terça-feira, a Justiça havia expedido um mandado de prisão temporária para Edeval. Ainda durante a tarde, o delegado chegou a afirmar que ele já era considerado foragido.
"A repercussão do crime na mídia, inclusive a divulgação do mandado de prisão temporária, pode ter pesado na decisão do suspeito se entregar"
A motivação do crime, segundo testemunhas, teria sido um impasse sobre o fechamento de uma vala que fica entre duas propriedades e estava sendo usada para escoar a água do Rio Doce que, com a cheia, causou alagamentos na região.
De acordo com informações da Polícia Militar, Wolmar não queria que a vala na região fosse fechada porque a propriedade dele estava alagada e o fechamento poderia resultar em mais prejuízos. No entanto, o suspeito de cometer o crime discordava, alegando que a vala estava na propriedade dele.