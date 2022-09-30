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Cidade cercada

Até igreja precisou ser interditada após ataque em Santa Leopoldina

Defesa Civil avaliou imóveis atingidos pela explosão; além dos bancos, outras edificações foram danificadas após ataque que aconteceu na madrugada desta sexta (30)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

30 set 2022 às 20:42

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 20:42

Após Santa Leopoldina ser cercada por criminosos usando granadas para saquear agências bancárias, durante a madrugada desta sexta-feira (30), a Defesa Civil vistoriou os imóveis atingidos pelos explosivos para verificar quais terão de ser interditados. Além dos bancos, até uma igreja precisou ficar fechada. 
Em entrevista ao repórter fotográfico Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, o coordenador da Defesa Civil do município explicou que a igreja fica em cima de um dos bancos atingidos. "Já vistoriamos o Banco do Brasil, que foi parcialmente interditado; o Banestes, que também precisou ser parcialmente interditado, e uma igreja que está localizada acima do Banestes e teve que ser interditada, não vai poder funcionar por 30 dias", afirmou Wagner Ponciano. 
Segundo ele, o Banestes foi o banco mais danificado. "Vai precisar de uma recuperação estrutural. Pelo menos o imóvel do Banestes, até agora a situação mais agravada, vai precisar tomar algumas previdências em relação à estrutura mesmo, além de todo entulho que terá de ser removido. Mas a parte dos caixas vai poder funcionar normalmente após limpeza."
A igreja foi o único imóvel completamente interditado, de acordo com o coordenador da Defesa Civil. Duas agências bancárias, uma do Banco do Brasil e outra do Banestes, foram parcialmente interditadas, ou seja, o atendimento nos caixas eletrônicos serão mantidos.
Outros quatro imóveis foram vistoriados mas não interditados. São eles: agência do Sicoob, uma igreja, uma lanchonete e uma repartição pública (Secretaria de Educação).
A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com a Prefeitura de Santa Leopoldina, para saber o balanço final da Defesa Civil. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

PASSO A PASSO DO QUE ACONTECEU NA MADRUGADA

Tudo começou na madrugada desta sexta-feira (30), quando um grupo de homens armados invadiu a cidade. Eles fecharam ruas, atiraram contra viaturas, renderam motoristas e saquearam pelo menos três bancos, com uso de explosivos. 
Os criminosos colocaram uma árvore na estrada para fechar a passagem. Depois, fizeram um caminhoneiro refém e fecharam outra estrada. Nesse momento começou o tiroteio, que deixou os moradores desesperados. Pneus de viaturas da PM que estavam estacionadas nas ruas foram furados. Os bandidos usavam touca ninja e estavam fortemente armados, como deu para ver nos vídeos feitos por câmeras de videomonitoramento (confira acima).
Após os tiros, começaram as explosões. Eles jogaram granadas em três bancos: Banco do Brasil, Sicoob e Banestes. De acordo com a Defesa Civil, o Banestes foi o maior prejudicado. Em cima dele funcionava uma igreja, que vai precisar ficar completamente interditada por pelo menos 30 dias. Ainda não há informação sobre quando as agências voltarão a funcionar normalmente.

Bancos danificados por explosivos em Santa Leopoldina

Depois de saquearem os bancos, os bandidos fugiram. Vale lembrar que o ataque aconteceu no dia do pagamento de servidores públicos, como explicou o prefeito da cidade. Policiais ocuparam as ruas. Pela manhã, uma dinamite foi encontrada dentro de uma das agências bancárias invadidas. O esquadrão antibombas foi acionado e detonou o material em uma área de vegetação da cidade.
Em seguida, dois veículos incendiados foram encontrados em uma zona rural de Viana, a 60km de Santa Leopoldina. A perícia da Polícia Civil foi até lá e constatou que os carros foram usados pela quadrilha. 
Dois carros foram abandonados em Viana: suspeita é que tenham sido utilizados em Santa Leopoldina
Dois carros foram abandonados em Viana: suspeita é que tenham sido utilizados em Santa Leopoldina Crédito: Kaique Dias
Dentro de um deles, que não ficou completamente destruído, havia algumas pistas: os bandidos deixaram para trás galões de gasolina, chave de fenda, munições, chave do carro, calça, luvas e chapéu. O material foi apreendido. 

O QUE DIZEM OS BANCOS

Nota do Banco do Brasil

“O Banco do Brasil informa que a agência de Santa Leopoldina, no Espírito Santo, não abre nesta sexta-feira (30), após passar por ataque criminoso do tipo ‘novo cangaço’ na última madrugada. A agência foi temporariamente interditada para perícia da polícia técnica do Estado. Equipes de engenharia do BB serão deslocadas até o município para avaliação dos danos à estrutura da unidade, parcialmente destruída durante o ataque. Não há previsão para normalização do atendimento no município. Os clientes e usuários do BB de Santa Leopoldina podem buscar atendimento alternativo nas cidades de Santa Maria do Jetibá e Cariacica. O BB não informa valores subtraídos durante ataques às suas dependências. No âmbito das suas atribuições, o Banco colabora com as autoridades policiais competentes na investigação do caso."

Nota do Banestes

"O Banestes informa que uma equipe técnica está na Agência Santa Leopoldina e trabalha para restabelecer o atendimento o mais rápido possível, após o ataque de criminosos no município, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (30). 

Quem precisar de serviços bancários deve priorizar o uso do App Banestes e do Banestes Internet Banking para efetuar pagamentos, transferências entre contas, consultar saldos, contratar empréstimos, além de outros serviços. 

Os clientes do município também podem buscar atendimento alternativo nas agências e caixas eletrônicos localizados nas cidades vizinhas de Cariacica-Sede, Serra, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Fundão. 

Seguem os endereços: - Cariacica-Sede: Agência de Negócios Banestes Cariacica-Sede (Rua Onofre de Oliveira, 155); Banesfácil WBV Leodoro (Rua Onofre de Oliveira, 93); terminal eletrônico Banestes Saque Pague do Posto Moxuara (Praça Getúlio Vargas, 11), que permite depósitos, saques, pagamentos e transferências entre contas Banestes; Banco 24horas localizado no Supermercado Praça Real (Rua Onofre Oliveira, 9). 

- Endereço das demais agências Banestes: Fundão (Rua Everaldino Silva, s/nº); Santa Maria de Jetibá (Av, Frederico Grulke, 676); Santa Teresa (Av. Getúlio Vargas, 146); e Serra-Sede (Rua Rômulo Castelo, 48). 

O Banco ressalta que está colaborando com os trabalhos das equipes de Segurança Pública, para investigação da ocorrência."

Nota Sicoob

"Na madrugada desta sexta-feira (30) houve uma ocorrência na agência do Sicoob localizada em Santa Leopoldina. A ação foi registrada pelo sistema de monitoramento e as imagens disponibilizadas para as autoridades policiais que investigam o caso. Até que sejam finalizados os reparos na unidade, os associados podem realizar transações pelos canais digitais e nas agências mais próximas, de Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa. A cooperativa ainda providenciará um espaço de atendimento provisório em Santa Leopoldina."

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