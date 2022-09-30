Até igreja precisou ser interditada após ataque em Santa Leopoldina

PASSO A PASSO DO QUE ACONTECEU NA MADRUGADA
Bancos danificados por explosivos em Santa Leopoldina
O QUE DIZEM OS BANCOS
Nota do Banco do Brasil
“O Banco do Brasil informa que a agência de Santa Leopoldina, no Espírito Santo, não abre nesta sexta-feira (30), após passar por ataque criminoso do tipo ‘novo cangaço’ na última madrugada. A agência foi temporariamente interditada para perícia da polícia técnica do Estado. Equipes de engenharia do BB serão deslocadas até o município para avaliação dos danos à estrutura da unidade, parcialmente destruída durante o ataque. Não há previsão para normalização do atendimento no município. Os clientes e usuários do BB de Santa Leopoldina podem buscar atendimento alternativo nas cidades de Santa Maria do Jetibá e Cariacica. O BB não informa valores subtraídos durante ataques às suas dependências. No âmbito das suas atribuições, o Banco colabora com as autoridades policiais competentes na investigação do caso."
Nota do Banestes
"O Banestes informa que uma equipe técnica está na Agência Santa Leopoldina e trabalha para restabelecer o atendimento o mais rápido possível, após o ataque de criminosos no município, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (30).
Quem precisar de serviços bancários deve priorizar o uso do App Banestes e do Banestes Internet Banking para efetuar pagamentos, transferências entre contas, consultar saldos, contratar empréstimos, além de outros serviços.
Os clientes do município também podem buscar atendimento alternativo nas agências e caixas eletrônicos localizados nas cidades vizinhas de Cariacica-Sede, Serra, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Fundão.
Seguem os endereços: - Cariacica-Sede: Agência de Negócios Banestes Cariacica-Sede (Rua Onofre de Oliveira, 155); Banesfácil WBV Leodoro (Rua Onofre de Oliveira, 93); terminal eletrônico Banestes Saque Pague do Posto Moxuara (Praça Getúlio Vargas, 11), que permite depósitos, saques, pagamentos e transferências entre contas Banestes; Banco 24horas localizado no Supermercado Praça Real (Rua Onofre Oliveira, 9).
- Endereço das demais agências Banestes: Fundão (Rua Everaldino Silva, s/nº); Santa Maria de Jetibá (Av, Frederico Grulke, 676); Santa Teresa (Av. Getúlio Vargas, 146); e Serra-Sede (Rua Rômulo Castelo, 48).
O Banco ressalta que está colaborando com os trabalhos das equipes de Segurança Pública, para investigação da ocorrência."
Nota Sicoob
"Na madrugada desta sexta-feira (30) houve uma ocorrência na agência do Sicoob localizada em Santa Leopoldina. A ação foi registrada pelo sistema de monitoramento e as imagens disponibilizadas para as autoridades policiais que investigam o caso. Até que sejam finalizados os reparos na unidade, os associados podem realizar transações pelos canais digitais e nas agências mais próximas, de Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa. A cooperativa ainda providenciará um espaço de atendimento provisório em Santa Leopoldina."