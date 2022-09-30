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Investigação iniciada

Santa Leopoldina: veja primeiras pistas encontradas em carro incendiado

Bandidos deixaram para trás galões de gasolina, munições, calça, luvas e outros objetos; eles fugiram após cercarem a cidade na madrugada desta sexta-feira (30)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

30 set 2022 às 17:03

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 17:03

Carros incendiados e objetos deixados para trás por bandidos que roubaram banco em Santa Leopoldina
Um dos carros ficou destruído pelas chamas, mas o outro só teve alguns danos, e dentro dele havia algumas pistas Crédito: Ronaldo Rodrigues
Os carros incendiados encontrados em Viana, a 60 km de Santa Leopoldina, na manhã desta sexta-feira (30), revelaram as primeiras pistas sobre o ataque que aconteceu na região Serrana do Espírito Santo nesta madrugada, quando uma quadrilha cercou a cidade, lançou explosivos e saqueou agências bancárias.
De acordo com apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, a perícia foi acionada por volta das 10h para averiguar dois carros que estavam em uma estrada na zona rural de Viana.
O primeiro era um Caoa Chery Tiggo 3X, que estava completamente consumido pelas chamas. Atrás dele havia um Renault prata com marcas de incêndio no para-choque e nos bancos dianteiros.
No porta-malas, havia três galões de gasolina. Um quarto galão estava do lado de fora, próximo aos carros.
Carros incendiados e objetos deixados para trás por bandidos que roubaram banco em Santa Leopoldina
Galões foram deixados dentro de porta=malas do Renault Logan Crédito: Ronaldo Rodrigues
Dentro do veículo estavam munições de grosso calibre, calça, luvas, chave de fenda, chave do carro e um chapéu. O material foi recolhido e levado pelos peritos.
Carros incendiados e objetos deixados para trás por bandidos que roubaram banco em Santa Leopoldina
Munições de grosso calibre estavam no veículo e foram recolhidas pela perícia da Polícia Civil Crédito: Ronaldo Rodrigues
"Pela manhã, objetivo da perícia era confirmar se esses dois veículos tinham ou não participação no ato criminoso na madrugada em Santa Leopoldina. Quando você pega os vídeos, pela informação da placa, os dois veículos coincidem com os utilizados no ato", disse o coronel Marcio Celante, secretário estadual da Segurança Pública.

CARRO ROUBADO NA BAHIA

Polícia Militar informou ao repórter Kaique Dias que o Logan foi roubado em Salvador, na Bahia, no dia 19 de setembro. Ele estava aqui no Estado com placas clonadas.
Carros incendiados e objetos deixados para trás por bandidos que roubaram banco em Santa Leopoldina
Renault Logan, roubado na Bahia, só foi parcialmente queimado Crédito: Ronaldo Rodrigues

ATAQUE ASSUSTOU MORADORES

Um grupo de homens armados invadiu Santa Leopoldina, fechou ruas, atirou contra viaturas, rendeu motoristas e saqueou pelo menos três bancos na madrugada desta sexta-feira.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta na manhã desta sexta-feira, o prefeito Romero Endringer (PTB) detalhou como foi a madrugada: "Muito tiro na cidade, fechou a cidade toda. Furaram os pneus das viaturas com tiros e três bancos foram arrombados: Banestes, Sicoob e Banco do Brasil. Foi por volta da 1h da manhã", relatou.
Romero Endringer afirmou que esta sexta-feira é dia de pagamento dos servidores municipais e do Estado. Agora não se sabe se os funcionários públicos conseguirão receber.

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