Carros usados em ataque em Santa Leopoldina são encontrados em Viana

Carros foram encontrados na manhã desta sexta (30) em Viana Crédito: Kaique Dias

TV Gazeta, que a perícia deve confirmar se os veículos encontrados são os mesmos utilizados em Santa Leopoldina, destacando que "indícios confirmam envolvimento dos carros" no ataque. O comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, também falou sobre o caso no final da manhã desta sexta-feira e afirmou, em entrevista ao repórter Kaique Dias, da, que a perícia deve confirmar se os veículos encontrados são os mesmos utilizados em Santa Leopoldina, destacando que "indícios confirmam envolvimento dos carros" no ataque.

Um dos carros, um Renault Logan, foi roubado em Salvador, na Bahia, há poucos dias, e estava com a placa clonada. O outro veículo, um Caoa Chery Tiggo 3X, estava incendiado.

ATAQUE ASSUSTOU MORADORES NA MADRUGADA

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Um grupo de homens armados invadiu Santa Leopoldina, cidade da Região Serrana do Espírito Santo, fechou ruas, atirou contra viaturas, rendeu motoristas e saqueou pelo menos três bancos na madrugada desta sexta-feira.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta na manhã desta sexta-feira, o prefeito Romero Endringer (PTB) detalhou como foi a madrugada: "Muito tiro na cidade, fechou a cidade toda. Furaram os pneus das viaturas com tiros e três bancos foram arrombados: Banestes, Sicoob e Banco do Brasil. Foi por volta da 1h da manhã", relatou.