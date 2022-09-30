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Um foi incendiado

Carros usados em ataque em Santa Leopoldina são encontrados em Viana

Informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Márcio Celante Weolffel. Criminosos invadiram a cidade e saquearam bancos na madrugada desta sexta (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2022 às 13:19

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 13:19

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Carros foram encontrados na manhã desta sexta (30) em Viana Crédito: Kaique Dias
Os dois carros utilizados pelo grupo armado que invadiu Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, efetuou disparos e saqueou agências bancárias na madrugada de sexta-feira (30), foram encontrados abandonados em uma estrada na zona rural de Viana, na Grande Vitória, a cerca de 60 km da cidade onde ocorreu o ataque. Um dos veículos estava incendiado e o outro com marcas internas mostram que o grupo teria tentado atear fogo no automóvel. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Márcio Celante Weolffel.
O comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, também falou sobre o caso no final da manhã desta sexta-feira e afirmou, em entrevista ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, que a perícia deve confirmar se os veículos encontrados são os mesmos utilizados em Santa Leopoldina, destacando que "indícios confirmam envolvimento dos carros" no ataque.
Um dos carros, um Renault Logan, foi roubado em Salvador, na Bahia, há poucos dias, e estava com a placa clonada. O outro veículo, um Caoa Chery Tiggo 3X, estava incendiado.

ATAQUE ASSUSTOU MORADORES NA MADRUGADA

Um grupo de homens armados invadiu Santa Leopoldina, cidade da Região Serrana do Espírito Santo, fechou ruas, atirou contra viaturas, rendeu motoristas e saqueou pelo menos três bancos na madrugada desta sexta-feira.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta na manhã desta sexta-feira, o prefeito Romero Endringer (PTB) detalhou como foi a madrugada: "Muito tiro na cidade, fechou a cidade toda. Furaram os pneus das viaturas com tiros e três bancos foram arrombados: Banestes, Sicoob e Banco do Brasil. Foi por volta da 1h da manhã", relatou.
Romero Endringer afirmou que esta sexta-feira é dia de pagamento dos servidores municipais e do Estado. Agora não se sabe se os funcionários públicos conseguirão receber.

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