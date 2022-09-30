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Noite de terror

Ataque a bancos em Santa Leopoldina: dinamite 'esquecida' é detonada

Criminosos invadiram e explodiram três agências bancárias na cidade. Em uma delas, o artefato intacto foi encontrado
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

30 set 2022 às 16:47

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 16:47

Após bandidos espalharem terror pelo município de Santa Leopoldina, na região Serrana do Espírito Santo, uma dinamite foi encontrada dentro de uma das agências bancárias invadidas nesta sexta-feira (30).  Por conta do artefato, o esquadrão antibombas da Polícia Militar foi acionado, recolheu o material e fez a detonação em uma área de vegetação na cidade. 
Durante a madrugada, um grupo de homens armados fechou ruas da cidade, atirou contra viaturas, rendeu motoristas e saqueou  três bancos. Moradores do entorno relataram que ouviram diversas explosões. 
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o prefeito Romero Endringer (PTB) detalhou como foi a madrugada: "Muito tiro na cidade, fechou a cidade toda. Furaram os pneus das viaturas e três bancos foram arrombados. Foi por volta da 1h da manhã", relatou.

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