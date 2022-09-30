Ataque a bancos em Santa Leopoldina: dinamite 'esquecida' é detonada

Após bandidos espalharem terror pelo município de Santa Leopoldina, na região Serrana do Espírito Santo, uma dinamite foi encontrada dentro de uma das agências bancárias invadidas nesta sexta-feira (30). Por conta do artefato, o esquadrão antibombas da Polícia Militar foi acionado, recolheu o material e fez a detonação em uma área de vegetação na cidade.
Durante a madrugada, um grupo de homens armados fechou ruas da cidade, atirou contra viaturas, rendeu motoristas e saqueou três bancos. Moradores do entorno relataram que ouviram diversas explosões.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o prefeito Romero Endringer (PTB) detalhou como foi a madrugada: "Muito tiro na cidade, fechou a cidade toda. Furaram os pneus das viaturas e três bancos foram arrombados. Foi por volta da 1h da manhã", relatou.