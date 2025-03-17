Ataque na Glória: defesa alega surto, mas Justiça mantém prisão

Entre os argumentos que fundamentaram a decisão da juíza Raquel de Almeida Valinho estão: a gravidade do crime, a periculosidade do indiciado e o risco à ordem pública e à instrução criminal. A juíza também diz que a liberdade dele pode significar risco às testemunhas, uma vez que "em liberdade, ele poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa".