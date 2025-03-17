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Crime em Vila Velha

Ataque na Glória: defesa alega surto, mas Justiça mantém prisão

Homem que esfaqueou vendedora dentro de loja chegou a ser hospitalizado, mas está preso; a Justiça converteu a prisão dele em preventiva
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

17 mar 2025 às 12:37

Publicado em 17 de Março de 2025 às 12:37

Wenderson foi preso pela Guarda de Vila Velha no mesmo dia do crime
Imagem de câmera de segurança da loja antes do ataque fatal Crédito: Reprodução
A Justiça manteve a prisão do homem que atacou e matou uma vendedora na Glória, em Vila Velha. Durante audiência de custódia, a defesa de Wenderson Rodrigues de Sousa alegou que ele "possivelmente estava em situação de surto" quando esfaqueou Carla Gobbi Fabrete no dia 10 de março e pediu a liberdade provisória dele, que foi negada.
Entre os argumentos que fundamentaram a decisão da juíza Raquel de Almeida Valinho estão: a gravidade do crime, a periculosidade do indiciado e o risco à ordem pública e à instrução criminal. A juíza também diz que a  liberdade dele pode significar risco às testemunhas, uma vez que "em liberdade, ele poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa".
Wenderson se feriu com faca após atacar a vendedora e também foi hospitalizado, mas teve alta no dia 14 de março e foi levado para  o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde está preso. Ele é conhecido na Glória por vender doces vestido com roupa de super-herói.

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