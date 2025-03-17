Ataque na Glória: defesa alega surto, mas Justiça mantém prisão

A Justiça manteve a prisão do homem que atacou e matou uma vendedora na Glória, em Vila Velha. Durante audiência de custódia, a defesa de Wenderson Rodrigues de Sousa alegou que ele "possivelmente estava em situação de surto" quando esfaqueou Carla Gobbi Fabrete no dia 10 de março e pediu a liberdade provisória dele, que foi negada.
Entre os argumentos que fundamentaram a decisão da juíza Raquel de Almeida Valinho estão: a gravidade do crime, a periculosidade do indiciado e o risco à ordem pública e à instrução criminal. A juíza também diz que a liberdade dele pode significar risco às testemunhas, uma vez que "em liberdade, ele poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa".
Wenderson se feriu com faca após atacar a vendedora e também foi hospitalizado, mas teve alta no dia 14 de março e foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde está preso. Ele é conhecido na Glória por vender doces vestido com roupa de super-herói.