Paciente é preso após agredir e ameaçar funcionárias de hospital em Vitória

Um paciente do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, foi preso no último sábado (28) após ameaçar e agredir duas técnicas de enfermagem no centro médico. Conforme a Polícia Militar, o homem de 40 anos receberia uma medicação quando pegou uma seringa e começou a intimidar a profissional de saúde. Em seguida, deu um golpe de “gravata” em outra técnica.

Enquanto segurava a segunda funcionária do HEUE, o então paciente disse que iria perfurá-la com o objeto. A situação foi contida após a intervenção de um segurança da unidade hospitalar. A corporação contou que no momento em que foi imobilizado, o homem deixou cair uma faca. A direção do hospital repudiou, em nota, qualquer ato de violência contra profissionais de saúde e reforçou que as medidas administrativas e legais cabíveis foram adotadas para resguardar a integridade dos colaboradores.

"Embora não tenham sofrido lesões físicas, os profissionais foram injustificadamente agredidos no exercício de suas funções, em seu ambiente de trabalho, o que é inadmissível. A instituição permanece prestando todo o suporte necessário aos envolvidos", detalhou.