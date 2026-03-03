Suspeito de perseguir e matar motociclista é preso em Vila Valério
A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (3), um dos suspeitos de perseguir e matar o motociclista José Relli, no Córrego da Boleira, zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. O crime ocorreu em dezembro do ano passado. Na ocasião, dois homens em uma motocicleta perseguiram a vítima e efetuaram diversos disparos. José Relli morreu no local. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da perseguição.
Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram logo após o homicídio. O suspeito detido foi encaminhado à delegacia e, posteriormente, será levado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A prisão integra a Operação “Tolerância Zero”, realizada com o objetivo de combater a criminalidade na região.