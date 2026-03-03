Suspeito de perseguir e matar motociclista é preso em Vila Valério

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (3), um dos suspeitos de perseguir e matar o motociclista José Relli, no Córrego da Boleira, zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. O crime ocorreu em dezembro do ano passado. Na ocasião, dois homens em uma motocicleta perseguiram a vítima e efetuaram diversos disparos. José Relli morreu no local. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da perseguição.