Motociclista é perseguido e morto em Vila Valério

Um homem foi morto na manhã desta terça-feira (02) na região de Boleira, zona rural de Vila Valério, região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele seguia de moto em direção à cidade quando foi perseguido por dois suspeitos em outra motocicleta. A dupla atirou várias vezes contra a vítima, que caiu na estrada.