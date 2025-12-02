Motociclista é perseguido e morto em Vila Valério
Publicado em 02/12/2025 às 15h57
Um homem foi morto na manhã desta terça-feira (02) na região de Boleira, zona rural de Vila Valério, região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele seguia de moto em direção à cidade quando foi perseguido por dois suspeitos em outra motocicleta. A dupla atirou várias vezes contra a vítima, que caiu na estrada.
O Samu/192 prestou socorro, mas o homem não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Colatina. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação na Delegacia de Vila Valério e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.