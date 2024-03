Bairro Barramares

Ataque a tiros deixa 1 morto e 3 feridos em distribuidora de Vila Velha

Testemunhas contaram à polícia que crime, ocorrido na noite de sábado (16), pode ter relação com o tráfico de drogas

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Um homem, identificado como Luiz Fernando Carmo da Silva – sem idade divulgada – foi assassinado a tiros na noite de sábado (16), em uma distribuidora de bebidas no bairro Barramares, em Vila Velha. Outras três pessoas que estavam no local ficaram feridas, pois também foram baleadas. Conforme boletim de ocorrência registrada pela Polícia Militar, o crime pode ter ligação com disputas pelo tráfico de drogas em Terra Vermelha e Ulisses Guimarães, bairros da região.

Os feridos são um homem e duas mulheres que estavam na distribuidora, uma delas é a dona do estabelecimento. O indivíduo baleado contou aos policiais que um carro escuro, do tipo sedan, chegou ao local e os ocupantes do veículo começaram a atirar.

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo foi de Luiz Fernando foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Luiz Fernando Carmo da Silva morreu após ser baleado em uma distribuidora de bebidas. (Arquivo pessoal)

A Polícia Civil destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

