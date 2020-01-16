Cratera gigante em rodovia entre Jaguaré e Vila Valério preocupa moradores Crédito: Internauta

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Quem passa pela rodovia ES 230, entre as cidades de Jaguaré e Vila Valério, no interior do Espírito Santo, precisa ter cautela e muita atenção. A situação do trecho que ainda não foi asfaltado é crítica, o que preocupa moradores e principalmente os motoristas que precisam passar pela estrada.

Além das condições ruins, uma cratera gigante tem deixado todos ainda mais preocupados. Um motorista, que não conhecia o percurso, perdeu o controle da direção e acabou caindo dentro do buraco.

A rodovia integra a Rota do Conilon, mas apesar disso é a única que ainda não foi asfaltada. Ambos municípios, segundo o Incaper, se destacam entre os maiores produtores de conilon do Estado, mas quem precisa da rodovia para escoar a produção sofre com a falta de estrutura.

O Elder Sossai, que é membro do Sindicato Rural de Jaguaré, conta que os moradores reclamam das condições da via e pedem socorro.

"Esse é o pedaço que está faltando, um trecho de 38 quilômetros, então a gente não vê com tanta dificuldade isso aí, que é a único parte que falta para terminar esse projeto. Aqui tem uma empresa de ônibus que transporta em média sete mil por mês nessa região, além dos alunos. Então essa reivindicação nossa junto ao DER e ao governo do Estado para que olhem com carinho, com capricho, para essa região e atenda esse pedido" Elder Sossai - Membro do Sindicato Rural de Jaguaré

Quem depende da estrada para realizar o transporte dos produtos cultivados na região também reclama da situação. Estamos sofrendo com essa situação. Como vocês podem ver, é uma hora para fazer um trecho que gastaríamos 20 minutos. Então, infelizmente, esperamos para ver o que vai ser decidido para gente, comenta o agricultor Márcio Antônio Cuquetto.

Com sol ou com chuva a situação na rodovia fica complicada e tem preocupado moradores e motoristas Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

Já o Nilson José Alves, que também é agricultor, conta que a estrada já o deixou no prejuízo. Na última semana mesmo o pneu do meu carro estourou. Quando chove, você não consegue controlar o carro ou o que você estiver pilotando dentro do limite de passar, porque a estrada é muito ruim. Fazemos um apelo ao governador e outras autoridades para que intercedam um pouco e olhem por nós, porque necessitamos desse projeto, da assinatura deles para que tenhamos uma estrada de qualidade, ressalta.

Sem asfalto a estrada depende do tempo, e quando chove as dificuldades aumentam. Se estiver chovendo, infelizmente não temos acesso, não conseguimos passar. Na seca, a poeira também atrapalha. Tem que ser bom motorista e conhecer a estrada. Se for de moto, tem que ser bom piloto para poder passar por aqui, pontua a funcionária pública Nilcleia Alves Sartorio.

Cratera gigante em rodovia entre Jaguaré e Vila Valério preocupa moradores Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Os problemas já incomodam os moradores há bastante tempo. Em nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que o projeto para resolver os problemas da rodovia está sendo elaborado, mas não deu um prazo para o início das obras.

Questionada, a Prefeitura de Vila Valério diz que faz constantes manutenções no trecho da rodovia ES 230 da sede até a comunidade do Tesouro. A nota diz ainda que a última vez que máquina passou na estrada foi antes do Natal, depois disso choveu e não foi possível fazer intervenções. A prefeitura garantiu que assim que o tempo firmar vai enviar uma equipe para fazer uma nova manutenção no trecho.

Já a Prefeitura de Jaguaré informa que uma equipe de manutenção será enviada nesta quinta-feira (16) para fazer um serviço emergencial. Ainda segundo a nota, assim que o tempo ficar estável, a prefeitura irá voltar ao trecho para a manutenção de praxe.