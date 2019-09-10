Linhares: motoristas sofrem com péssimas condições da estrada de Povoação

Em períodos de chuva, alguns trechos da estrada que liga Povoação a Linhares chegam a ficar intransitáveis Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

Quem precisa passar pela rodovia ES 248 que liga o distrito de Povoação a cidade de Linhares , na região Norte do Estado, precisa ter paciência e cautela. A estrada está em péssimas condições, o que gera reclamações dos motoristas e insatisfação de quem mora na região.

Josimar Campista veio para a região a trabalho e conta que a situação da estrada está cada vez pior: “Eu moro aqui há 14 anos. Eu sou militar do exército, então eu vim pra cá transferido e o tempo que eu tenho aqui, é isso aí, cada vez mais precário”, relata.

Com as chuvas dos últimos dias, a situação fica ainda mais complicada. Muita lama e trechos que chegam a ficar intransitáveis. São aproximadamente 31 quilômetros de rodovia, que para quem já conhece essa rodovia, o tempo passa e nada muda. “Eu tenho mais de 40 anos que eu passo por aqui. Meu pai era madeireiro, a gente só andava com corrente e hoje continua ruim do mesmo jeito”, relata José Aprígio, que passa pela rodovia com frequência.

Em períodos de chuva, alguns trechos da estrada que liga Povoação a Linhares chegam a ficar intransitáveis Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

As más condições da rodovia gera mais custos para os produtores que utilizam a estrada para escoar a produção, consequentemente, esse problema acaba deixando o produto mais caro para o consumidor final. “Com certeza, porque acaba que o produtor tem que pagar mais por isso, porque a gente não tem como fazer um preço, se fosse no asfalto teria como melhorar, mas no chão realmente danifica muito o veículo”, explica o motorista de caminhão, Tadeu Rocha.

MAIS DE R$ 61 MILHÕES

O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, disse que a prefeitura tem ciência do problema e que um projeto já foi feito para melhorar a situação no local. “A estrada mesmo estando boa, quando chove realmente fica intransitável, isso a gente tem consciência e os moradores de lá sofrem demais nesse período de chuva. Mas temos boas notícias, a estrada já está com o projeto concluso, toda pavimentação dela está contido dentro de um projeto que o município assumiu o compromisso de fazer com os moradores, através da Associação de Moradores de Povoação, onde estavam sentados na mesa o Governo do Estado, através do diretor do DER, a Renova e o município assumiu o compromisso de entregar o projeto pronto. Nós já estamos com ele, já fizemos contato com o Governo do Estado, estamos esperando agora uma agenda para entregar o projeto ao governo e, juntos, município e Governo do Estado, irmos buscar recursos para que realmente concretize esse sonho que é o asfaltamento da estrada de Povoação”, disse.

Ainda segundo Zanon, é preciso buscar recursos para executar a obra. “O projeto mostrou que o custo para se pavimentar os 31 quilômetros do entroncamento da estrada do Pontal até dentro da comunidade de Bebedouro, serão necessários 61 milhões de reais”, explicou o prefeito.