Carro atropela cavalo e animal morre na ES 248, em Linhares

Um carro ficou parcialmente destruído após bater em um cavalo que estava solto na pista, na ES 248, estrada que liga a sede de Linhares ao distrito de Pontal do Ipiranga, balneário do município que fica no Norte do Espírito Santo.
O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (15). Os ocupantes do veículo, um Ford EcoSport, não se machucaram, mas o animal morreu após o impacto.
Com a força da batida, o carro teve a parte de frente totalmente danificada e vidros quebrados. Ao todo, cinco pessoas estavam no veículo. Nesta época do ano, o fluxo de carros na rodovia aumenta porque muitas pessoas pegam a estrada para ir às praias de Linhares. O corpo do cavalo ficou caído no acostamento da via.
