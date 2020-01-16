Perigo

Carro atropela cavalo e animal morre na ES 248, em Linhares

Animal estava solto à beira da pista e acabou atropelado por um Ford EcoSport na noite desta quarta-feira (15). Ocupantes do veículo não se machucaram
Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 11:13

A parte dianteira do veículo ficou praticamente destruída após o carro atropelar um cavalo Crédito: Reprodução/TV Gazeta Norte
Um carro ficou parcialmente destruído após bater em um cavalo que estava solto na pista, na ES 248, estrada que liga a sede de Linhares ao distrito de Pontal do Ipiranga, balneário do município que fica no Norte do Espírito Santo. 

O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (15). Os ocupantes do veículo, um Ford EcoSport, não se machucaram, mas o animal morreu após o impacto.
Com a força da batida, o carro teve a parte de frente totalmente danificada e vidros quebrados. Ao todo, cinco pessoas estavam no veículo. Nesta época do ano, o fluxo de carros na rodovia aumenta porque muitas pessoas pegam a estrada para ir às praias de Linhares. O corpo do cavalo ficou caído no acostamento da via.
Com informações da TV Gazeta Norte

