Ciclistas capixabas pedalam de São Mateus ao Santuário de Aparecida

O trio percorreu mais de 1 mil quilômetros de São Mateus até Aparecida, em São Paulo Crédito: Arquivo Pessoal

Foram 1.050 quilômetros percorridos durante seis dias até chegar ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. Esse foi o percurso feito por um grupo de três ciclistas que saiu de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, com destino ao templo.

O grupo formado por Manoel Lopes, de 62 anos, Uarlan Ferreira, de 41, e Augusto Nogueira, de 60 anos, chegou à Aprecida pouco depois das 17h desta terça-feira (14). Segundo Uarlan, a sensação é de missão cumprida.

"É uma sensação de dever cumprido, de uma proteção maravilhosa de Nossa Senhora e pedimos proteção a Deus. Nós, ciclistas, precisamos ser respeitados no trânsito, porque também temos famílias que estão nos esperando. Queremos que olhem para os ciclistas com mais respeito, que não joguem o carro em cima e que não coloquem nossa vida em risco. Ao longo desse percurso recebemos muito apoio e graças a Deus chegamos ilesos, sem nenhum imprevisto. Foi maravilhoso!" Uarlan Ferreira - Ciclista capixaba

De acordo com Manoel, o destino foi escolhido por eles e ampliado depois. A ideia de fazer esse percurso surgiu numa brincadeira. Fizeram o convite para gente vir até o Rio de Janeiro, mas decidimos aumentar o percurso até Aparecida. O Augusto já pedalou e já fez vários pedais grandes. Ele é espanhol e naquela área eles costumam pedalar grandes percursos. Nós, não. Essa foi a primeira vez que fizemos um trajeto grande como esse. Anualmente costumamos fazer o percurso de São Mateus até o Convento da Penha. No ano passado foram cerca de 50 integrantes, comentou.

Durante o trajeto, ao passar pelo Rio de Janeiro, o trio fez uma visita ao Cristo Redentor, ponto turístico da cidade. No domingo, paramos no Rio de Janeiro e fizemos uma visita ao Cristo Redentor. Depois seguimos viagem com destino a cidade de Aparecida, lembrou.

Depois de visitarem o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o trio seguiu para Aparecida do Norte, em São Paulo Crédito: Arquivo Pessoal

DESAFIOS

De acordo com os ciclistas, o maior desafio foi enfrentar as altas temperaturas durante o trajeto. O grupo chegou a pedalar 50 horas no total, parando apenas durante a noite para descansar.

A questão de sofrimento mesmo foi a temperatura que enfrentamos de Vitória até chegar na região serrana do Rio de Janeiro. Sofremos um pouco porque chegamos a pedalar com a temperatura de 47 graus. Temos equipamentos que monitoram toda a viagem, a condição dos ciclistas e paramos porque a temperatura chegou muito alto, contou Manoel.

Os preparativos para essa aventura começaram bem antes da viagem. Teve os desafios de qualquer pedal, mas nos preparamos, fizemos alguns treinos antes com pedais maiores tudo para ter condições de fazer todo o percurso, destacou o ciclista.