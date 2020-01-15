Ciclistas capixabas pedalam de São Mateus ao Santuário de Aparecida

Foram 1.050 quilômetros percorridos durante seis dias até chegar ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. Esse foi o percurso feito por um grupo de três ciclistas que saiu de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, com destino ao templo.
O grupo formado por Manoel Lopes, de 62 anos, Uarlan Ferreira, de 41, e Augusto Nogueira, de 60 anos, chegou à Aprecida pouco depois das 17h desta terça-feira (14). Segundo Uarlan, a sensação é de missão cumprida.
"É uma sensação de dever cumprido, de uma proteção maravilhosa de Nossa Senhora e pedimos proteção a Deus. Nós, ciclistas, precisamos ser respeitados no trânsito, porque também temos famílias que estão nos esperando. Queremos que olhem para os ciclistas com mais respeito, que não joguem o carro em cima e que não coloquem nossa vida em risco. Ao longo desse percurso recebemos muito apoio e graças a Deus chegamos ilesos, sem nenhum imprevisto. Foi maravilhoso!"
De acordo com Manoel, o destino foi escolhido por eles e ampliado depois. A ideia de fazer esse percurso surgiu numa brincadeira. Fizeram o convite para gente vir até o Rio de Janeiro, mas decidimos aumentar o percurso até Aparecida. O Augusto já pedalou e já fez vários pedais grandes. Ele é espanhol e naquela área eles costumam pedalar grandes percursos. Nós, não. Essa foi a primeira vez que fizemos um trajeto grande como esse. Anualmente costumamos fazer o percurso de São Mateus até o Convento da Penha. No ano passado foram cerca de 50 integrantes, comentou.
Durante o trajeto, ao passar pelo Rio de Janeiro, o trio fez uma visita ao Cristo Redentor, ponto turístico da cidade. No domingo, paramos no Rio de Janeiro e fizemos uma visita ao Cristo Redentor. Depois seguimos viagem com destino a cidade de Aparecida, lembrou.
DESAFIOS
De acordo com os ciclistas, o maior desafio foi enfrentar as altas temperaturas durante o trajeto. O grupo chegou a pedalar 50 horas no total, parando apenas durante a noite para descansar.
A questão de sofrimento mesmo foi a temperatura que enfrentamos de Vitória até chegar na região serrana do Rio de Janeiro. Sofremos um pouco porque chegamos a pedalar com a temperatura de 47 graus. Temos equipamentos que monitoram toda a viagem, a condição dos ciclistas e paramos porque a temperatura chegou muito alto, contou Manoel.
Os preparativos para essa aventura começaram bem antes da viagem. Teve os desafios de qualquer pedal, mas nos preparamos, fizemos alguns treinos antes com pedais maiores tudo para ter condições de fazer todo o percurso, destacou o ciclista.
Nesta quarta-feira (15), os ciclistas participaram de missas no Santuário e já na quinta-feira (16), seguem para Piraí, a cerca de 170 quilômetros de Aparecida, onde vão pegar uma carona e retornar para São Mateus, completando o percurso total de 1.200 quilômetros.