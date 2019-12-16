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Transporte de rochas

Crateras em estrada de Cachoeiro causam prejuízos para empresários e motoristas

A Estrada de São Vicente tem seis quilômetros, dá acesso ao distrito industrial de São Joaquim,  e os buracos são encontrados em todo o trajeto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 17:30

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 17:30

Péssimas condições da estrada em Cachoeiro causam prejuízos para empresários e motoristas Crédito: TV Gazeta Sul
Quem mora ou trabalha no distrito industrial de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, está revoltado com situação da Estrada de São Vicente, que dá acesso à região. O trecho tem seis quilômetros e está cheios de buracos, causando prejuízos para motoristas e empresários, além do risco de acidentes.
A maioria das empresas do distrito é ligada ao setor de rochas ornamentais. O empresário Gilberto Mantuam sabe bem como são esses prejuízos. Quando o caminhão carregado com granito passa nesses buracos e um pneu vai embora, é um absurdo de caro. Os empresários aqui estão sofrendo.
O buraco torce o caminhão, quebra as pedras e o cliente briga com a gente quando o material chega quebrado. Eles acham que a gente é culpado, mas com essa buracada, é difícil, completou o motorista Ari Matos.
Péssimas condições da estrada em Cachoeiro causam prejuízos para empresários e motoristas Crédito: TV Gazeta Sul
O Mateus Souza contou que passa pela estrada pelo menos três vezes por semana e já precisou perder um dia de trabalho para deixar o carro na manutenção. É muito prejuízo mesmo. Acaba com amortecedor, pneu, suspensão, fora o perigo pra gente.
Quem entendo de mecânica, como o Marcos Gomes, explica que os danos causados nos veículos podem custar caro. Os buracos estragam feixe de molas, pneus, ponteiras, barra estabilizadora, acaba com tudo e o prejuízo é geral. Cada mola custa em média R$ 1 mil, e tem carro que tem em torno de 15 molas.
Péssimas condições da estrada em Cachoeiro causam prejuízos para empresários e motoristas Crédito: TV Gazeta Sul
Além dos prejuízos financeiros, as más condições da estrada colocam em risco quem passa pela região. Direto a gente encontra caminhão na contramão por causa dos buracos. Como a gente já sabe que está bem precário, vai mais devagar e com cuidado, mas está complicado, afirma Ewerton Moura.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, responsável pela via, informou que vem fazendo reparos nas ruas onde os buracos surgiram após as chuvas e que vai enviar uma equipe nos próximos dias para fazer a manutenção na estrada, no entanto, a população ressalta que os buracos são antigos e, quando tapam, voltam logo em seguida.
*Com informações de Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta
Péssimas condições da estrada em Cachoeiro causam prejuízos para empresários e motoristas Crédito: TV Gazeta Sul

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