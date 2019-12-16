Crateras em estrada de Cachoeiro causam prejuízos para empresários e motoristas

Péssimas condições da estrada em Cachoeiro causam prejuízos para empresários e motoristas Crédito: TV Gazeta Sul

Quem mora ou trabalha no distrito industrial de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , está revoltado com situação da Estrada de São Vicente, que dá acesso à região. O trecho tem seis quilômetros e está cheios de buracos, causando prejuízos para motoristas e empresários, além do risco de acidentes.

A maioria das empresas do distrito é ligada ao setor de rochas ornamentais. O empresário Gilberto Mantuam sabe bem como são esses prejuízos. Quando o caminhão carregado com granito passa nesses buracos e um pneu vai embora, é um absurdo de caro. Os empresários aqui estão sofrendo.

O buraco torce o caminhão, quebra as pedras e o cliente briga com a gente quando o material chega quebrado. Eles acham que a gente é culpado, mas com essa buracada, é difícil, completou o motorista Ari Matos.

Péssimas condições da estrada em Cachoeiro causam prejuízos para empresários e motoristas Crédito: TV Gazeta Sul

O Mateus Souza contou que passa pela estrada pelo menos três vezes por semana e já precisou perder um dia de trabalho para deixar o carro na manutenção. É muito prejuízo mesmo. Acaba com amortecedor, pneu, suspensão, fora o perigo pra gente.

Quem entendo de mecânica, como o Marcos Gomes, explica que os danos causados nos veículos podem custar caro. Os buracos estragam feixe de molas, pneus, ponteiras, barra estabilizadora, acaba com tudo e o prejuízo é geral. Cada mola custa em média R$ 1 mil, e tem carro que tem em torno de 15 molas.

Péssimas condições da estrada em Cachoeiro causam prejuízos para empresários e motoristas Crédito: TV Gazeta Sul

Além dos prejuízos financeiros, as más condições da estrada colocam em risco quem passa pela região. Direto a gente encontra caminhão na contramão por causa dos buracos. Como a gente já sabe que está bem precário, vai mais devagar e com cuidado, mas está complicado, afirma Ewerton Moura.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, responsável pela via, informou que vem fazendo reparos nas ruas onde os buracos surgiram após as chuvas e que vai enviar uma equipe nos próximos dias para fazer a manutenção na estrada, no entanto, a população ressalta que os buracos são antigos e, quando tapam, voltam logo em seguida.

*Com informações de Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta