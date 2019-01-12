ES 010: cheia de buracos, é um campo minado para motoristas

Buracos na Rodovia ES-010, trecho Santa Cruz próximo às aldeias indíginas Crédito: Carlos Alberto Silva

Em plena temporada de férias de verão a rodovia ES 010, no trecho entre Praia Grande, Fundão e Coqueiral de Aracruz, está repleta de buracos. A estrada é um dos principais acessos às praias de Aracruz, e, com o problema, os motoristas precisam ter atenção redobrada para evitar acidentes e prejuízo.

O vendedor João Paulo Ribeiro passa pelo trecho todos os dias de moto e viu diversos carros com os pneus estourados ou rasgados por causa dos buracos, que em sua maioria são grandes e fundos.

“Está bem difícil e perigoso trafegar aqui, porque volta e meia encontro carros parados no acostamento com pneus arrebentados. O pneu da minha moto também já estourou”, relata João, que tem medo de acabar se acidentando. “Se estou atrás de um carro, tenho que fazer uma manobra brusca para desviar dele e dos buracos. Se dou uma freada, os carros que estão atrás quase batem em mim” completou o vendedor.

João Paulo Ribeiro, entregador de gás, reclama dos buracos na Rodovia ES-010, trecho Santa Cruz próximo às aldeias indíginas Crédito: Carlos Alberto Silva

São tantos buracos na rodovia que os motoristas são obrigados a reduzir a velocidade para desviar deles. Alguns acessam até a contramão, mas são as depressões no asfalto escondidas pelas sombras das árvores que surpreendem no trecho entre Coqueiral de Aracruz até Praia Formosa, considerado o mais crítico.

O taxista Emanuel Delgado mora em Coqueiral e vai quase todos os dias a Vitória a trabalho e já viu muitos motoristas trocando pneus no acostamento da rodovia durante o dia e até à noite. “A gente passa à noite e têm famílias paradas fazendo isso, com risco de assalto. Durante o dia, com muito turismo, as pessoas trocam pneu no sol quente”, relata ele, que cobra providências.

A situação também preocupa o pescador José Luiz Barbosa, que tem medo que aconteçam acidentes graves no trecho. Fazer ultrapassagens se tornou algo mais perigoso. “As pessoas vão ultrapassar, passam no buraco e não tem como voltar, não tem como reduzir. Está perigoso acontecer um acidente grave aqui”, disse.

A rodovia ES 010 vai da Serra até Aracruz e possui 60 quilômetros de extensão. O governo do Estado fez recentemente o recapeamento de apenas um trecho da estrada.