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Emoção

Família celebra missa de 7º dia de criança que morreu em deslizamento

Padre lembrou de outras vítimas das chuvas no Estado, que morreram ou estão desabrigadas. Mãe está na casa da sogra em Vitória e faz acompanhamento médico e psicológico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 22:28

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 22:28

Lorenzo Caus, criança soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Arquivo da família | Internauta
Familiares e amigos de Lorenzo Caus  prestaram neste domingo (24) mais uma homenagem ao pequeno na Missa de Sétimo Dia celebrada na Catedral Metropolitana de Vitória, no início da noite. A criança, que tinha 6 anos, foi  soterrada com a família em um deslizamento de terra em Santa Leopoldina, que ocorreu em função das chuvas. Ele chegou a ser socorrido e ficou internado no hospital por cinco dias até a noite da última segunda (18), quando a morte foi confirmada.
De acordo com Marta Caus, prima de Lorenzo, até mesmo pessoas que não conheciam a família e viram as notícias sobre a tragédia compareceram para prestar a solidariedade e homagens. Na homilia, o padre lembrou de outras vítimas da chuva.
"O padre fez menção tanto no início quanto na homilia, lembrando da tragédia que afetou a família, e também lembrou das outras pessoas que faleceram por causa das chuvas e também dos que ainda estão desabrigados e desalojados", disse Marta.

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Fernanda Caus, mãe de Lorenzo e viúva de Fabrício, a quem estava abraçada na hora da tragédia, também compareceu à missa. Ela teve alta do hospital na segunda e também já havia ido ao velório do filho. Segundo Marta, Fernanda está na casa da sogra em Vitória, local onde a família ficava quando vinha à Capital.
"Ela está fazendo acompanhamento e se recuperando da cirurgia que fez no pé, que foi um procedimento simples e que deu certo. Ela também está fazendo acompanhamento psicológico depois disso tudo", contou a familiar.
Marta ainda agradeceu as mensagens e gestos de solidariedade de amigos e até mesmo desconhecidos diante da tragédia. 
"A família está recebendo muitas mensagens de pessoas se solidarizando, dizendo que estão orando. As pessoas estão sendo muito gentis. Quando encontram eles, abraçam, choram. A gente queria agradecer por todas essas manifestações de carinho para amenizar a dor da perda. E também agradecer o atendimento, tanto do resgate nos destroços quanto da equipe médica, que tiveram uma agilidade e cuidado que foram fundamentais", destacou. 

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