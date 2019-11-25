Família celebra missa de 7º dia de criança que morreu em deslizamento

Lorenzo Caus, criança soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Arquivo da família | Internauta

De acordo com Marta Caus, prima de Lorenzo, até mesmo pessoas que não conheciam a família e viram as notícias sobre a tragédia compareceram para prestar a solidariedade e homagens. Na homilia, o padre lembrou de outras vítimas da chuva.

"O padre fez menção tanto no início quanto na homilia, lembrando da tragédia que afetou a família, e também lembrou das outras pessoas que faleceram por causa das chuvas e também dos que ainda estão desabrigados e desalojados", disse Marta.

Fernanda Caus, mãe de Lorenzo e viúva de Fabrício, a quem estava abraçada na hora da tragédia, também compareceu à missa. Ela teve alta do hospital na segunda e também já havia ido ao velório do filho. Segundo Marta, Fernanda está na casa da sogra em Vitória, local onde a família ficava quando vinha à Capital.

"Ela está fazendo acompanhamento e se recuperando da cirurgia que fez no pé, que foi um procedimento simples e que deu certo. Ela também está fazendo acompanhamento psicológico depois disso tudo", contou a familiar.

Marta ainda agradeceu as mensagens e gestos de solidariedade de amigos e até mesmo desconhecidos diante da tragédia.