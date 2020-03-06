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Reajuste na segurança pública

De soldado a coronel: veja como ficam os salários dos militares do ES

Projeto com os valores percentuais apresentados aos policiais e bombeiros será encaminhado para a Assembleia Legislativa

Publicado em 06 de Março de 2020 às 20:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 20:44
Policiais militares fazem patrulhamento no Morro da Piedade Crédito: Fernando Madeira
Com a aceitação da proposta de reajuste do Governo do Estado, os policiais militarescivis e os bombeiros militares vivem a expectativa da efetivação dos valores percentuais apresentados durante as assembleias de classe realizadas nessa quinta-feira (05) em Vitória e na Serra.

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A pedido de A Gazeta, o economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Vaner Correa, calculou o valor estimado de quanto os policiais militares deverão receber de salário até o dezembro de 2022, data quando serão aplicados todos os índices acordados.
O governo estadual ofereceu o reajuste real em três parcelas de 4% sendo que a primeira será aplicada já este mês, outra em julho de 2021 e a última em julho de 2022. O maior reajuste será aplicado aos soldados. Além do ganho real de 12% (de 2020 a 2022), eles terão o equivalente a 3,5% de Revisão Geral Anual (inflação) em dezembro de cada ano, e ainda a inclusão de duas Gratificações de Serviço Extra (GSE). De acordo com o economista, o impacto salarial da GSE gira em torno de 4,85%.

CONHEÇA A PROPOSTA DO GOVERNO QUE FOI APROVADA

  • Antecipação do início do calendário de recomposições de julho de 2021 para março de 2020
  • 12% de aumento real no período 2020, 2021 e 2022;
  • 4% em março de 2020
  • 4% em julho de 2021
  • 4% em julho de 2022 

  • Revisão Geral Anual (inflação) em dezembro de cada ano, com as seguintes previsões
  • 3,5% em dezembro de 2020
  • 3,5% em dezembro de 2021
  • 3,5% em dezembro de 2022 

  • Inclusão de uma GSE de Soldado a 1° Tenente, em março de 2020
  • 4% de reajuste para os Soldados, em julho de 2021
  • Inclusão de uma GSE, no final de 2022, para todos

    *GSE: Gratificação Serviço Extra

IMPACTO FINANCEIRO

A Secretaria de Estado de Gestão de Recursos Humanos (Seger) informou que a tabela com as projeções de subsídios ainda não está finalizada. Segundo a secretaria, o documento está sendo preparado para então ser encaminhado à Assembleia Legislativa.

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O Governo do Estado informou que o impacto do reajuste para os servidores da área da segurança pública equivale a R$ 600 milhões por ano, a partir de 2023, quando já estarão aplicados os valores previstos. A reportagem de A Gazeta questionou sobre o impacto nos anos de 2020, 2021 e 2022, no entanto, a Secretaria de Estado de Governo informou que não possui esse dado.

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