De soldado a coronel: veja como ficam os salários dos militares do ES

Policiais militares fazem patrulhamento no Morro da Piedade Crédito: Fernando Madeira

A pedido de A Gazeta, o economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Vaner Correa, calculou o valor estimado de quanto os policiais militares deverão receber de salário até o dezembro de 2022, data quando serão aplicados todos os índices acordados.

O governo estadual ofereceu o reajuste real em três parcelas de 4% sendo que a primeira será aplicada já este mês, outra em julho de 2021 e a última em julho de 2022. O maior reajuste será aplicado aos soldados. Além do ganho real de 12% (de 2020 a 2022), eles terão o equivalente a 3,5% de Revisão Geral Anual (inflação) em dezembro de cada ano, e ainda a inclusão de duas Gratificações de Serviço Extra (GSE). De acordo com o economista, o impacto salarial da GSE gira em torno de 4,85%.

CONHEÇA A PROPOSTA DO GOVERNO QUE FOI APROVADA

Antecipação do início do calendário de recomposições de julho de 2021 para março de 2020

12% de aumento real no período 2020, 2021 e 2022;

4% em março de 2020

4% em julho de 2021

4% em julho de 2022





Revisão Geral Anual (inflação) em dezembro de cada ano, com as seguintes previsões

3,5% em dezembro de 2020

3,5% em dezembro de 2021

3,5% em dezembro de 2022





Inclusão de uma GSE de Soldado a 1° Tenente, em março de 2020

4% de reajuste para os Soldados, em julho de 2021

Inclusão de uma GSE, no final de 2022, para todos



*GSE: Gratificação Serviço Extra

IMPACTO FINANCEIRO

A Secretaria de Estado de Gestão de Recursos Humanos (Seger) informou que a tabela com as projeções de subsídios ainda não está finalizada. Segundo a secretaria, o documento está sendo preparado para então ser encaminhado à Assembleia Legislativa.

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