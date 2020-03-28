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Covid-19

Coronavírus: as medidas do governo do ES para a saúde e economia

Governo adotou uma série de medidas para reduzir a aglomeração de pessoas nas ruas e amenizar os impactos sociais e econômicos

Publicado em 28 de Março de 2020 às 09:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 09:24
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Gerd Altmann/Pixabay
Com a chegada do novo coronavírus no Espírito Santo, o Governo do Estado adotou uma série de medidas para reduzir a aglomeração de pessoas nas ruas e amenizar os impactos sociais e econômicos que a pandemia pode provocar nos municípios capixabas. São diversas ações previstas na saúde, economia e na área social. Confira a relação do que já foi anunciado. 

SAÚDE

Leito de UTI de hospital com respirador mecânico: aparelho é necessário para pacientes com a Covid-19
Leito de UTI de hospital com respirador mecânico: aparelho é necessário para pacientes com a Covid-19 Crédito: Reprodução | Governo da Bahia

ECONOMIA

Renato Casagrande
Renato Casagrande Crédito: Hélio Filho/Secom

Arquivos & Anexos

Medidas econômicas adotadas pelo Governo do ES

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ÁREA SOCIAL

Data: 05/01/2018 - ES - Vitória - Conta de água da Cesan - Editoria: Economia - Foto: TV Gazeta/Reprodução
Governo determinou isenção do pagamento da tarifa de água Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai isentar o pagamento de contas de água nos meses de março e abril para quem possui o benefício da tarifa social, ou seja, cerca de 25 mil famílias no Estado. A suspensão da cobrança é para evitar que as pessoas tenham que sair de casa para fazer pagamentos e evitem contágio e propagação do novo coronavírus.

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