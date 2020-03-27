Mais 65 mil testes rápidos para coronavírus no ES a partir de abril

Exame que vai ser realizado no Espírito Santo detecta o vírus na amostra de sangue Crédito: Divulgação/ Ministério da Saúde

Para acelerar o processo de diagnóstico dos casos do novo coronavírus (Covid-19) em território capixaba, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai comprar 50 mil testes que podem apresentar o resultado no mesmo dia. O Espírito Santo ainda vai receber a doação de outros 15 mil, da Petrobras, remessa que está prevista para a segunda quinzena de abril. Um pacote com 600, distribuído pelo governo federal, estará disponível já a partir do final de semana.

Todos os kits são do tipo PCR, pelo qual o vírus é detectado na amostra de sangue coletada do paciente. O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, o classifica com teste ouro, pela precisão do resultado. O primeiro volume que vai ser adquirido pela Sesa ainda está em processo de compra, e ele preferiu não estimar o prazo de entrega. Já os 15 mil da doação estarão disponíveis a partir do próximo dia 17.

Na população em geral, os testes serão usados em três perfis de casos suspeitos: pessoas que chegarem de viagem do exterior, que tiverem contato com pacientes contaminados e também os que apresentem sinais de agravamento de síndrome respiratória, como falta de ar.

Mas a Sesa ainda vai direcionar exames para profissionais de saúde e da segurança sintomáticos, que estiverem fazendo o isolamento domiciliar de 14 dias, na expectativa de liberá-los mais cedo para retornar ao trabalho caso o resultado para a Covid-19 seja negativo.

Essa indicação, no entanto, irá mudar a partir do momento que for declarada a transmissão comunitária no Espírito Santo. Essa condição será caracterizada quando não for mais possível identificar a origem do contágio. Até o momento, segundo Nésio Fernandes, o Estado permanece no nível de transmissão local, quando uma pessoa contamina outra dentro do território, mas a vigilância sanitária ainda consegue identificar de onde partiu o vírus.

O secretário esclarece que, no caso de transmissão comunitária, os testes passarão a ser usados somente nos casos suspeitos graves, e nos trabalhadores da saúde e da segurança.