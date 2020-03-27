Mais 65 mil testes rápidos para coronavírus no ES a partir de abril

Para acelerar o processo de diagnóstico dos casos do novo coronavírus (Covid-19) em território capixaba, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai comprar 50 mil testes que podem apresentar o resultado no mesmo dia. O Espírito Santo ainda vai receber a doação de outros 15 mil, da Petrobras, remessa que está prevista para a segunda quinzena de abril. Um pacote com 600, distribuído pelo governo federal, estará disponível já a partir do final de semana.
Todos os kits são do tipo PCR, pelo qual o vírus é detectado na amostra de sangue coletada do paciente. O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, o classifica com teste ouro, pela precisão do resultado. O primeiro volume que vai ser adquirido pela Sesa ainda está em processo de compra, e ele preferiu não estimar o prazo de entrega. Já os 15 mil da doação estarão disponíveis a partir do próximo dia 17.
Na população em geral, os testes serão usados em três perfis de casos suspeitos: pessoas que chegarem de viagem do exterior, que tiverem contato com pacientes contaminados e também os que apresentem sinais de agravamento de síndrome respiratória, como falta de ar.
Mas a Sesa ainda vai direcionar exames para profissionais de saúde e da segurança sintomáticos, que estiverem fazendo o isolamento domiciliar de 14 dias, na expectativa de liberá-los mais cedo para retornar ao trabalho caso o resultado para a Covid-19 seja negativo.
Essa indicação, no entanto, irá mudar a partir do momento que for declarada a transmissão comunitária no Espírito Santo. Essa condição será caracterizada quando não for mais possível identificar a origem do contágio. Até o momento, segundo Nésio Fernandes, o Estado permanece no nível de transmissão local, quando uma pessoa contamina outra dentro do território, mas a vigilância sanitária ainda consegue identificar de onde partiu o vírus.
O secretário esclarece que, no caso de transmissão comunitária, os testes passarão a ser usados somente nos casos suspeitos graves, e nos trabalhadores da saúde e da segurança.
Questionado sobre a capacidade do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) processar um volume tão expressivo de testes, Nésio Fernandes disse que a equipe foi reforçada, com apoio de servidores de outros órgãos, e que parte da atividade será automatizada, ampliando o poder de resposta à população. Nesta sexta-feira (27), a unidade realizou 226 exames e a perspectiva de aumentar. No início do mês, a média diária era de 50.