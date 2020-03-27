Laboratório do ES ganha reforço para agilizar exames de coronavírus

Lacen-ES: Estado tenta agilizar os resultados de exames de coronavírus Crédito: Divulgação

O Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen) ganhou um reforço para dar conta do crescente número de testes de coronavírus a serem feitos no Estado. Na última quarta-feira (25), dezessete servidores passaram a atuar na equipe para agilizar os resultados dos exames. Os profissionais já estão em treinamento e em breve devem integrar o laboratório.

Entre os que foram remanejados para o Lacen, estão dois técnicos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), que já atuavam em laboratório, mas com objetivos mais voltados para a área rural.

Além de profissionais, alguns equipamentos também estão, provisoriamente, sendo montados no Lacen. O Idaf disponibilizou um aparelho de análises por biologia molecular, que permite a identificação do coronavírus. O órgão já colocou mais técnicos à disposição da Secretaria da Saúde, caso seja necessário.