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Equipamentos e 17 servidores

Laboratório do ES ganha reforço para agilizar exames de coronavírus

Servidores de outras áreas já estão em treinamento para integrar o Lacen, laboratório da rede pública estadual

Publicado em 27 de Março de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 09:01
Lacen-ES: exames de coronavírus já estão sendo feitos no Estado. Antes, coletas eram enviadas para o Rio de Janeiro
Lacen-ES: Estado tenta agilizar os resultados de exames de coronavírus Crédito: Divulgação
O Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen) ganhou um reforço para dar conta do crescente número de testes de coronavírus a serem feitos no Estado. Na última quarta-feira (25), dezessete servidores passaram a atuar na equipe para agilizar os resultados dos exames. Os profissionais já estão em treinamento e em breve devem integrar o laboratório.
Entre os que foram remanejados para o Lacen, estão dois técnicos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), que já atuavam em laboratório, mas com objetivos mais voltados para a área rural. 
Além de profissionais, alguns equipamentos também estão, provisoriamente, sendo montados no Lacen. O Idaf disponibilizou um aparelho de análises por biologia molecular, que permite a identificação do coronavírus. O órgão já colocou mais técnicos à disposição da Secretaria da Saúde, caso seja necessário.
Até a última quinta-feira, o Estado contava com 48 casos confirmados de coronavírus, sendo que um deles era de um morador do Rio de Janeiro que possui empresa no Espírito Santo e procurou atendimento em terras capixabas. 

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