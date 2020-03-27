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Pandemia

Coronavírus: custos disparam e hospitais filantrópicos no ES pedem ajuda

A Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado do Espírito Santo (Fehofes) divulgou uma cartilha que demonstra o impacto do cenário da Covid-19 no aumento de consumo e dos preços nos hospitais filantrópicos capixabas

Publicado em 27 de Março de 2020 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 20:07
Hospitais filantrópicos no ES pedem ajuda para enfrentar aumento dos custos decorrentes da pandemia
Hospitais filantrópicos no ES pedem ajuda para enfrentar aumento dos custos decorrentes da pandemia Crédito: Fehofes
A Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado do Espírito Santo (Fehofes) divulgou uma cartilha que demonstra o impacto do cenário da Covid-19 no aumento de consumo e dos preços nos hospitais filantrópicos capixabas. Nos 29 centros de saúde considerados para o estudo, foi percebido um aumento de mais de R$ 7 milhões em gastos com itens de uso diário, como luvas, máscaras, óculos de proteção e aventais. Diante disso, a federação pede ajuda para cobrir os valores inesperados.
Para ilustrar, o custo geral com os 29 hospitais foi, em janeiro, de R$ 1.382.808 e, em março, com a crescente quantidade de casos confirmados de coronavírus no Estado, o valor aumentou para R$ 8.781.246.
De acordo com o presidente da Fehofes, Fabrício Gaeede, ainda não é possível falar em risco de fechamento de hospitais, mas a situação é alarmante. Tivemos uma variação média de 318% no consumo de alguns itens. O consumo era normal em janeiro, mas, com o novo cenário, tivemos alavancagem no uso de luvas, óculos de proteção, máscaras e aventais. No caso da máscara N95, houve aumento de 900% no consumo, relatou.
Fora o consumo, também aumentaram os preços de cada item, que estão absurdos. Máscaras de R$ 3 que chegaram a R$ 15 e até a R$ 40. O risco de fechamento dos hospitais a princípio não existe, mas fica comprometida a qualidade da assistência e a segurança dos funcionários. Queremos chamar atenção para o aumento, tentar buscar parcerias para ajudar os hospitais filantrópicos.

NECESSIDADE DE DOAÇÕES

Apesar dos recursos financeiros que vêm do Ministério da Saúde, que chegam a cobrir 60% dos gastos hospitalares, segundo estudo da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB), serão necessárias, em virtude das mudanças de contexto trazidas pelo novo coronavírus, doações que partam da sociedade.
Contamos com doações e até com a indústria ajudando a fornecer itens. Estamos estudando se existem máscaras de indústrias que podem ser usadas nos hospitais. A grande questão é que, apesar de alguns centros hospitalares não estarem classificados para atender a Covid-19, alguns itens são comuns ainda assim, o que acaba impactando também na atividade desses hospitais.
Para os interessados em deixar uma doação, a Fehofes disponibilizou os dados bancários. Segundo Gaeede, a federação deverá destinar a quantia para as instituições de forma justa. 
Dados bancários da Fehofes:
  • CNPJ 36.010.338/0001-71
  • Banco do Brasil
  • Ag. 0021-3
  • C/C 10173-7
Para quem preferir, há a opção de contribuir diretamente para hospitais específicos. Os contatos e as informações bancárias estão no documento anexo

Arquivos & Anexos

Lista de hospitais filantrópicos no ES

Tamanho do arquivo: 14kb
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OS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO ESTADO

No Espírito Santo estão presentes 38 hospitais filantrópicos, distribuídos em 34 municípios, sendo que em 27 destes há apenas hospitais filantrópicos. Esta rede inteira corresponde a cerca de 70% de toda a cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado. Neste número, temos hospitais de grande porte, que realizam o consumo de aproximadamente R$ 2 milhões por mês e outros hospitais pequenos com consumo de R$ 150 a 200 mil por mês, explicou.

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