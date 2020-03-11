Após ameaça onde menina morreu, coletores de lixo param na Serra

A coleta de lixo do município da Serra ficou paralisada durante a manhã nesta quarta-feira (11). A paralisação aconteceu depois que uma menina, de 12 anos, morreu ao ser atropelada por um caminhão, quando voltava da escola, no bairro Vila Nova de Colares, na última segunda-feira (09). A irmã dela, de 9 anos, também ficou ferida no atropelamento. A morte da menina Núbia Vitória Silva Barbosa tem resultado em uma série de protestos na região.
A coleta de lixo do município voltou ao normal por volta das 13 horas desta quarta-feira (11). Os profissionais chegaram a se reunir durante a manhã, no Pavilhão"Quero garantir para a população da Serra que o recolhimento do lixo já foi normalizado. Já estamos notificando, multando, a empresa por não ter feito o recolhimento de lixo na parte da manhã. de Carapina, e cobravam um posicionamento da Prefeitura da Serra.
"A coleta de lixo da Serra está paralisada por conta do óbito em Vila Nova de Colares. Os trabalhadores estão sendo pressionados, coagidos pela questão da violência. A coleta da Serra não está acontecendo. A paralisação é total"
AMEAÇAS
Ainda segundo o diretor do setor de limpeza do Sindirodoviários, alguns trabalhadores foram ameaçados nesta terça-feira (10), quando tentavam recolher o lixo no bairro Jardim Tropical.
"Ontem um caminhão foi sair para fazer uma coleta em Jardim Tropical e foi abordado por um veículo sem identificação. Ameaçaram a equipe, motorista e coletores, e solicitaram o recolhimento imediato do caminhão. Foi por conta da morte daquela criança", afirmou.
SERVIÇO NORMALIZADO
Na tarde desta quarta-feira (11), o secretário de Serviços da Serra, Igor Elson de Almeida garantiu que o serviço voltou ao normal e que a empresa será multada pela paralisação do trabalho durante a manhã.
"Quero garantir para a população da Serra que o recolhimento do lixo já foi normalizado. Já estamos notificando, multando, a empresa por não ter feito o recolhimento de lixo na parte da manhã", afirmou o secretário.
ATROPELADA QUANDO VOLTAVA DA ESCOLA
Núbia Vitória Silva Barbosa, 12 anos, e Julia Evelin Paixão da Silva, 9 anos, foram atropeladas por um caminhão, na noite desta segunda-feira (9), na ES 010, na Serra, próximo ao condomínio Ourimar, no bairro Vila Nova de Colares, quando voltavam da escola. Núbia morreu na hora, enquanto Júlia foi levada ao hospital e recebeu alta nesta terça-feira (10).
A Polícia Militar confirmou que foi um caminhão coletor de lixo que atropelou as crianças e que o motorista fugiu por medo de ser agredido pelos moradores da região.
Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo foi encaminhado pela Polícia Militar para a Delegacia Regional de Serra, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Em nota, a PC justificou que "ele acionou o socorro para vitima, não estava embriagado e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse uma prisão em flagrante".