Novo protesto para pedir transporte escolar para crianças na Serra
Moradores e vizinhos do Condomínio Ourimar, na Serra, voltaram a protestar para cobrar por transporte escolar para os estudantes que moram na região dos bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares, na manhã desta quarta-feira (11). Além do transporte e segurança, os manifestantes também cobram a instalação de redutores de velocidade no trecho da rodovia estadual ES 010.
Com faixas e cartazes, pais e alunos pediam mais segurança depois que a jovem Núbia Vitória Silva Barbosa, de 12 anos, morreu ao ser atropelada por um caminhão que realiza a coleta de lixo na noite da última segunda-feira (9). A irmã dela, Julia Evelin Paixão da Silva, de 9 anos, também se feriu no atropelamento.
"O prefeito falou ontem na reportagem que a prefeitura disponibiliza transporte, mas já tem quatro anos que moramos aqui no Condomínio Ourimar e esse transporte nunca apareceu. Então hoje estamos indo acompanhando as crianças até a escola para vocês verem a distância que elas percorrem e também o risco que correm. São quase três quilômetros de deslocamento", disse um pai de aluno.
A mãe de outro estudante comentou que os pais prosseguirão protestando até conseguirem o transporte escolar para as crianças do bairro. "Se houvesse o transporte público, a Núbia hoje estaria viva e aquela mãe não precisaria estar chorando a morte da filha", contou, antes de seguir em caminhada em direção à escola onde a jovem estudava.
Já em frente a um dos colégios onde crianças e adolescentes do Condomínio Ourimar estudam, pais voltaram a cobrar ações por parte dos representantes do município.
Em nota enviada à TV Gazeta, a Prefeitura da Serra, comunicou que já existem redutores de velocidade instalados no bairro, porém reforçarão a quantidade de quebra-molas na região. Sobre o transporte escolar, a administração municipal informou que já contempla 160 estudantes da região e que está em contato com moradores do Condomínio Ourimar para fazer o levantamento de quem não é atendido.
A empresa na qual o motorista que dirigia o caminhão de lixo trabalhava salientou que busca esclarecer o acidente e disse que se solidarizou com a família de Núbia.
ESTADO DE SAÚDE
Sobrevivente do atropelamento, Julia Evelin foi socorrida e levada para o hospital Infantil de Vitória, passou por uma cirurgia no pé e segue internada em recuperação.
Com informações de Mayara Mello, da TV Gazeta