Moradores e estudantes fizeram um novo protesto após morte de criança atropelada na Serra Crédito: Isabella Arruda

Your browser does not support the audio element. Novo protesto para pedir transporte escolar para crianças na Serra

"O prefeito falou ontem na reportagem que a prefeitura disponibiliza transporte, mas já tem quatro anos que moramos aqui no Condomínio Ourimar e esse transporte nunca apareceu. Então hoje estamos indo acompanhando as crianças até a escola para vocês verem a distância que elas percorrem e também o risco que correm. São quase três quilômetros de deslocamento", disse um pai de aluno.

A mãe de outro estudante comentou que os pais prosseguirão protestando até conseguirem o transporte escolar para as crianças do bairro. "Se houvesse o transporte público, a Núbia hoje estaria viva e aquela mãe não precisaria estar chorando a morte da filha", contou, antes de seguir em caminhada em direção à escola onde a jovem estudava.

Já em frente a um dos colégios onde crianças e adolescentes do Condomínio Ourimar estudam, pais voltaram a cobrar ações por parte dos representantes do município.

Em nota enviada à TV Gazeta, a Prefeitura da Serra, comunicou que já existem redutores de velocidade instalados no bairro, porém reforçarão a quantidade de quebra-molas na região. Sobre o transporte escolar, a administração municipal informou que já contempla 160 estudantes da região e que está em contato com moradores do Condomínio Ourimar para fazer o levantamento de quem não é atendido.

A empresa na qual o motorista que dirigia o caminhão de lixo trabalhava salientou que busca esclarecer o acidente e disse que se solidarizou com a família de Núbia.

ESTADO DE SAÚDE

Sobrevivente do atropelamento, Julia Evelin foi socorrida e levada para o hospital Infantil de Vitória, passou por uma cirurgia no pé e segue internada em recuperação.