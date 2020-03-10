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Manifestação

Novo protesto fecha ES 010 após morte de criança atropelada na Serra

O protesto reuniu principalmente jovens e crianças que protestam pela morte de Núbia Vitória Silva Barbosa, 12 anos, atropelada por um caminhão na noite de segunda-feira

Publicado em 10 de Março de 2020 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 16:53
Moradores fazem novo protesto na ES 010 após morte de criança atropelada na Serra Crédito: Isabella Arruda
Uma nova manifestação foi realizada na ES 010, na região do condomínio Ourimar, na Serra, na tarde desta terça-feira (10). O protesto reuniu principalmente jovens e crianças em luto pela morte de Núbia Vitória Silva Barbosa, 12 anos, atropelada por um caminhão na noite de segunda-feira.
Manifestantes atearam fogo em gravetos para fechar as duas pistas. Bombeiros chegaram e apagaram o fogo. A Polícia Militar também esteve no local. A pista foi liberada por volta das 17h40.
Durante o protesto, a mãe das crianças atropeladas, Mara Azevedo Silva, pediu justiça. Emocionada, ela contou como foi o acidente e reclamou da demora para o socorro chegar. Segundo ela, as crianças foram atropeladas pouco antes das 18h, mas o socorro só chegou por volta das 20h.
Amigos, familiares e vizinhos participaram da manifestação segurando cartazes com mensagens de luto, saudades e pedidos de justiça. A bicicleta em que as meninas estavam no momento do atropelamento também foi levada e colocada no meio da pista, em frente aos policiais. 
O enterro da criança será realizado às 10h desta quarta-feira (11), no cemitério São Domingos, em Serra Sede. 

O CASO

Núbia, de 12 anos, voltava para casa de bicicleta depois da escola, com a irmã Julia Evelin Paixão da Silva, de 9 anos, no início da noite de segunda-feira. Segundo a polícia, as duas foram atropeladas por um caminhão coletor de lixo. 
Núbia morreu no local, Júlia foi socorrida e levada para o hospital. O motorista fugiu por medo de ser agredido pela população, mas se apresentou à delegacia horas depois. Ele foi ouvido pelo delegado e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Em seguida, foi liberado.

ESTADO DE SAÚDE DA IRMÃ

Julia Evelin, de nove anos, foi encaminhada diretamente para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, onde passou por uma cirurgia nesta terça-feira (10). A criança não corre risco de morrer.

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