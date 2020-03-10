Novo protesto fecha ES 010 após morte de criança atropelada na Serra

Uma nova manifestação foi realizada na ES 010, na região do condomínio Ourimar, na Serra, na tarde desta terça-feira (10). O protesto reuniu principalmente jovens e crianças em luto pela morte de Núbia Vitória Silva Barbosa, 12 anos, atropelada por um caminhão na noite de segunda-feira.
Manifestantes atearam fogo em gravetos para fechar as duas pistas. Bombeiros chegaram e apagaram o fogo. A Polícia Militar também esteve no local. A pista foi liberada por volta das 17h40.
Durante o protesto, a mãe das crianças atropeladas, Mara Azevedo Silva, pediu justiça. Emocionada, ela contou como foi o acidente e reclamou da demora para o socorro chegar. Segundo ela, as crianças foram atropeladas pouco antes das 18h, mas o socorro só chegou por volta das 20h.
Amigos, familiares e vizinhos participaram da manifestação segurando cartazes com mensagens de luto, saudades e pedidos de justiça. A bicicleta em que as meninas estavam no momento do atropelamento também foi levada e colocada no meio da pista, em frente aos policiais.
O enterro da criança será realizado às 10h desta quarta-feira (11), no cemitério São Domingos, em Serra Sede.
O CASO
Núbia, de 12 anos, voltava para casa de bicicleta depois da escola, com a irmã Julia Evelin Paixão da Silva, de 9 anos, no início da noite de segunda-feira. Segundo a polícia, as duas foram atropeladas por um caminhão coletor de lixo.
Núbia morreu no local, Júlia foi socorrida e levada para o hospital. O motorista fugiu por medo de ser agredido pela população, mas se apresentou à delegacia horas depois. Ele foi ouvido pelo delegado e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Em seguida, foi liberado.
ESTADO DE SAÚDE DA IRMÃ
Julia Evelin, de nove anos, foi encaminhada diretamente para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, onde passou por uma cirurgia nesta terça-feira (10). A criança não corre risco de morrer.