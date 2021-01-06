Vitória prevê economia de R$ 245 milhões em dez anos com Previdência

Sede do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Vitória (IPAMV), em Bento Ferreira Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo

Your browser does not support the audio element. Vitória prevê economia de 245 milhões de reais em dez anos com Previdência

O texto prevê o aumento da idade mínima para aposentadoria de novos servidores para 62 anos, se mulheres, e 65 anos, se homens, além da criação de regras de transição para quem já está no serviço público. Essas regras são iguais as da reforma da Previdência aprovada em 2019 no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa e já valem para servidores federais, estaduais e no INSS.

REFORMA AJUDA A REDUZIR ROMBO

Segundo o novo secretário municipal de Fazenda, Aridelmo Teixeira, com a alteração da alíquota previdenciária de 11% para 14%, o município espera economizar R$ 130 milhões entre 2020 e 2030, já que o aumento da receita com as contribuições dos servidores vai reduzir a necessidade de aporte da prefeitura.

Há ainda uma previsão de alívio para os cofres públicos de mais R$ 115 milhões em 10 anos em função da modificação nas regras para concessão de aposentadoria como a mudança de idade mínima e criação do regime complementar. Somados, os valores estimados chegam a R$ 245 milhões .

Aridelmo Teixeira é secretário da Fazenda de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Aridelmo explica que essa economia representa também a diminuição do déficit da previdência municipal, que é a diferença entre o valor que é arrecadado pela contribuição patronal e dos servidores e o custo total do pagamento das aposentadorias.

"O déficit com a Previdência para 2020 está estimado em R$ 180 milhões. Então, uma vez que aumentamos a contribuição dos servidores com a previdência, a prefeitura tem que comprometer menos recursos para fechar essa conta", explicou o secretário.

URGÊNCIA

Depois da aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso, estados e municípios tinham até o dia 31 de dezembro de 2020 para se adequarem às regras nacionais. O ex-prefeito da Capital, Luciano Rezende, chegou a enviar o texto da reforma para a Câmara no ano passado com as mesmas regras. Contudo, os vereadores rejeitaram alegando inconstitucionalidade.

Com isso, Vitória corria o risco de ficar com a situação previdenciária irregular, o que implicaria na proibição de receber repasses voluntários da União e do governo estadual, como convênios para obras.

A urgência para votação do projeto, segundo o secretário da Fazenda, aconteceu por esse motivo. De acordo com o Aridelmo, a prefeitura hoje está com uma liminar garantindo os repasses, o que é arriscado.

“A prefeitura está com uma liminar para assegurar esses repasses, mas, em função desse risco, a gente partilhou com o Legislativo essa urgência na aprovação da reforma”, declarou o secretário.

Contudo, a Secretaria Especial de Previdência do Ministério da Economia informou que o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) de Vitória, documento exigido para a realização de transferências voluntárias desses recursos, foi expedido em novembro e tem validade até maio.

A secretaria explicou que só em maio, após o fim da validade do atual CRP, é que serão novamente avaliadas as condições da Previdência de Vitória, incluindo a exigência de adequação das regras. A renovação do certificado é analisada a cada seis meses. Caso a prefeitura não conseguisse a renovação em maio, aí sim seria necessária liminar para garantir os repasses diante da perda do CRP.



O QUE MUDA NA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

NOVA ALÍQUOTA

14% calculada sobre a remuneração dos servidores ativos;

14% calculada sobre o valor da parcela que supere o salário mínimo dos proventos, de aposentadorias ou de pensões para os aposentados e pensionistas;



Adicional de 2,5% sobre o valor da parcela dos proventos, de aposentadorias ou das pensões que superem o teto do INSS;



Adicional de 5% sobre o valor da parcela dos proventos, de aposentadorias ou das pensões que superem o dobro do teto do INSS.



PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

O município poderá criar uma fundação própria de previdência complementar ou aderir a uma já existente;



Pelo modelo, os servidores que ganham acima do teto do INSS contribuem sobre esse excedente da remuneração para a previdência complementar;



O regime será obrigatório para os servidores que ingressarem no serviço público a partir da regulamentação do regime;



Servidores atuais poderão solicitar ingresso no sistema.

REGRAS DE APOSENTADORIA PARA NOVOS SERVIDORES

Idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens;

Aposentadoria compulsória aos 75 anos;



Professores poderão se aposentar com 57 anos (mulheres) e 60 (homens) desde que comprovado tempo efetivo de atuação em funções ligadas ao magistério, seja no ensino infantil, fundamental ou médio

REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA ATUAIS SERVIDORES