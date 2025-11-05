Passando a Limpo

Vídeo engana ao dizer que Serra vai ganhar aeroporto internacional em breve

Publicação usa informações de um projeto de 2012 para afirmar que o município pode receber um terminal voltado ao transporte de cargas

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14:46

Vídeo engana ao dizer que Serra vai ganhar aeroporto internacional em breve Crédito: Reprodução Instagram

Circula no Instagram um vídeo no qual um consultor de negócios afirma que uma área na ES 115, entre Jacaraípe e Nova Almeida, na Serra, vai abrigar um aeroporto internacional de cargas em breve. A informação é descontextualizada e se refere a um projeto de 2012, antes da expansão do terminal aeroportuário de Vitória. Atualmente, a prefeitura e o governo do Espírito Santo não têm nenhum estudo para implantação de um novo aeródromo na região.

Até o dia 5 de novembro, o vídeo somava mais de 72 mil visualizações e levou diversas pessoas a comentarem na publicação empolgadas com a novidade. Um dos comentários, inclusive, falava sobre a possibilidade de valorização de imóveis nas proximidades da área onde seria construído o novo aeroporto.

No entanto, as informações presentes no vídeo estão descontextualizadas. De fato, em 2012, o ex-prefeito Sergio Vidigal (PDT) apresentou um projeto à Infraero para a instalação de um aeroporto de cargas e de passageiros no município, em uma época em que as obras de expansão do terminal aeroportuário de Vitória se arrastavam.

A proposta de Vidigal não saiu do papel e, além disso, foi inaugurado em 2018 o novo Aeroporto de Vitória, que está na rota das principais companhias aéreas do país para receber os aviões de carga que chegam ao Estado, como Azul Cargo e Avianca.

A Prefeitura da Serra, por sua vez, disse que, devido à posição estratégica, boa infraestrutura e disponibilidade de áreas adequadas, o município reúne condições favoráveis para receber, no futuro, um aeroporto de cargas. Mas destacou que, no momento, não há projeto em andamento por parte do Executivo municipal. “O município se mantém atento a oportunidades que possam impulsionar o desenvolvimento logístico e econômico da região”, manifestou em nota.

Procurado por A Gazeta, o consultor de negócios que criou o vídeo afirmou que começou a fazer publicações positivas sobre o município e disse que fez o post com o objetivo de “chamar a população” para cobrar a construção do aeroporto.

