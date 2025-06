Passando a Limpo

É falso que bicicleta elétrica vai pagar IPVA; entenda o que diz a lei

Governo federal volta a afirmar que o IPVA é um tributo atribuído pelos Estados e não incide sobre bicicletas elétricas, conforme aponta resolução de 2023

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretária da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) confirmou que as bicicletas elétricas, desde que se enquadrem nos limites de potência do motor, velocidade máxima e outras características previstas na Resolução nº 996/2023, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), não são consideradas veículos automotores. Assim, não estão sujeitas ao pagamento de IPVA. >