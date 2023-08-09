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Aeroporto de Vitória

Vídeo mostra detalhes do maior avião de cargas que começou a operar no ES

Airbus A330-220F vai passar por Vitória todas as terça-feiras, às 15h; aeronave inaugurou uma rota de importação entre a Capital do ES e Miami e fez a primeira exportação pelo espaço aéreo

Vinicius Zagoto

Repórter

Publicado em

09 ago 2023 às 18:35
O Aeroporto de Vitória recebeu, nesta terça-feira (8), o Airbus A330-220F, maior aeronave a operar no terminal. O gigante pertence à colombiana Avianca Cargo e aterrissou em solo capixaba pela primeira vez, inaugurando mais uma rota internacional de cargas entre Vitória e Miami, na Flórida (EUA).
A reportagem de A Gazeta teve acesso à aeronave e registrou detalhes das dimensões dela. O avião tem mais de 60 metros e capacidade para transportar 70 toneladas. Outra curiosidade é que esse é um avião de código E, por ser a maior aeronave a operar no Aeroporto de Vitória. Os outros aviões que pousam na Capital são código C, e os demais que transportam cargas, código D.
Confira no vídeo abaixo as dimensões do avião:
O gigante da Avianca vai pousar toda terça-feira, às 15h, vindo de Miami. Ele deixará cargas em Vitória, como eletrônicos, e será carregado com mamão e peixes, que seguirão para Bogotá, na Colômbia, algo inédito até então, com destino à Europa.

Estado com expectativa alta

A subsecretária de Estado de Competitividade, Rachel Freixo, afirmou que a expectativa do Estado com a nova rota de exportação feita pelo avião é alta.
"Esse voo, por ser muito robusto, é um 330, já trouxe o produto importado, mas já levou carga para exportação visando a Europa. É uma satisfação ver que um diagnóstico nosso gerou um resultado. Teremos voos toda semana e, cada vez, com volumes maiores. Vai se criando uma rotina, já que esse voo é semanal. A gente espera que as nossas empresas tenham essa opção e consigam sempre usar essa aeronave."

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