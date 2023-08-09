Vídeo mostra detalhes do maior avião de cargas que começou a operar no ES

A reportagem de A Gazeta teve acesso à aeronave e registrou detalhes das dimensões dela. O avião tem mais de 60 metros e capacidade para transportar 70 toneladas. Outra curiosidade é que esse é um avião de código E, por ser a maior aeronave a operar no Aeroporto de Vitória. Os outros aviões que pousam na Capital são código C, e os demais que transportam cargas, código D.

Confira no vídeo abaixo as dimensões do avião:

O gigante da Avianca vai pousar toda terça-feira, às 15h, vindo de Miami. Ele deixará cargas em Vitória, como eletrônicos, e será carregado com mamão e peixes, que seguirão para Bogotá, na Colômbia, algo inédito até então , com destino à Europa.

Estado com expectativa alta

A subsecretária de Estado de Competitividade, Rachel Freixo, afirmou que a expectativa do Estado com a nova rota de exportação feita pelo avião é alta.