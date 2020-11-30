Preço do óleo de soja fica 70% mais caro no ES durante a pandemia

Óleo de soja: supermercados chegaram a restringir compras diante da falta do produto Crédito: Fernando Madeira

O produto da cesta básica que ficou mais caro durante os meses da pandemia do novo coronavírus foi o óleo de soja. Entre março e outubro, o preço do óleo subiu, em média, 70,1% em todo o Espírito Santo , segundo dados do 7º Boletim da Receita Estadual - Impactos econômicos da Covid-19.

Esses dados mostram, nitidamente, o impacto da pandemia para a população capixaba  sobretudo para a população de menor renda, avalia o auditor fiscal e gerente de Arrecadação e Cadastro da Sefaz, Leandro Kuster.

O relatório chama ainda a atenção para a manutenção do aumento do número de empresas em setembro e outubro: 26,9% e 19,8%, respectivamente, na comparação com os mesmos meses de 2019. No entanto, ao se analisar todo o período da pandemia, percebe-se que os números de 2020 estão no mesmo patamar do que o registrado em 2019.

Situação semelhante é observada na análise de faturamento do setor varejista. Em setembro e outubro o crescimento foi, respectivamente, de 13,2% e 14%. Porém, ao comparar os dados de março a outubro de 2020 com o período correspondente em 2019, observa-se que o crescimento foi de apenas 0,65%.

Ainda que os últimos meses tenham apresentado bons resultados, quando avaliamos todo o período da pandemia observamos que os números de 2020 encontram-se estáveis na comparação com 2019, comenta o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti.

Ele destaca que, para que a recuperação seja cada vez mais progressiva, o governo estadual anunciou na última semana um plano para estimular a recuperação econômica , com investimentos que ultrapassam R$ 32 bilhões e podem criar 100 mil empregos.

São investimentos importantes em diversas áreas e que, certamente, vão apresentar um resultado positivo para a economia e para a população capixaba.