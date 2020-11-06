Preços dos alimentos puxam inflação que atinge 0,91% na Grande Vitória

Supermercados continuam limitando venda de alimentos Crédito: Fernando Madeira

A inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) continua a crescer na Grande Vitória. Em outubro, o indicador disparou 0,91%, alcançando o maior patamar para um mês desde junho de 2018 (1,29%), e o pior resultado para outubro desde o início da série histórica, iniciada em 2014. No ano, o acumulado é de 2,68%.

Os dados, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, apontam que a inflação na Região Metropolitana do Estado cresceu além da média nacional. No país, o indicador disparou 0,86% no mês passado  o maior resultado para um mês de outubro desde 2002 (1,31%) , e acumula alta de 2,22% em 2020.

Os dados do IPCA referem-se às famílias com rendimento de um a 40 salários mínimos. O desempenho foi puxado pela alta no preço dos alimentos, que tem alcançado patamares elevados nos últimos dois meses, levando alguns estabelecimentos a, inclusive, limitar o volume de produtos vendidos por consumidores.

Your browser does not support the audio element. Preços dos alimentos puxam inflação que atinge 0,91 por cento na Grande Vitória

Os gastos com alimentação e bebida cresceram 3,08% no mês passado. Os vilões da cesta básica foram o mamão, com alta de 23,29%, e o óleo de soja, com aumento de 20,52%.

Quem foi ao supermercado recentemente certamente sentiu o peso do indicador no bolso. Uma embalagem de óleo com 900 ml do produto, que, não muito tempo atrás, custava menos que R$ 5, já beira R$ 9.

O segundo maior destaque vai para o segmento de vestuário. Os produtos dessa categoria tiveram incremento de 1,6% na inflação. Artigos para residência também ficaram mais caros, com avanço de 0,98% no mês.

Também houve aumento nos gastos com habitação, cujos preços subiram, em média, 0,82%, e transportes (0,56%). A passagem aérea, aliás, é o produto com maior inflação acumulada no mês, tendo disparado 35,7%.

Também houve aumento da inflação para despesas pessoais (0,13%) e educação (0,58%). Já os gastos com saúde e cuidados pessoais (-0,04%) e comunicação (-0,14) tiveram redução, acompanhando uma tendência observada nos últimos meses.

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC)

O peso da inflação é maior para as famílias de menor renda. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que se refere às famílias com rendimento de um a cinco salários mínimos, apresentou alta de 0,94% em outubro na Grande Vitória.