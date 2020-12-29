Prazo para pedir o saque do FGTS emergencial termina nesta quinta

Termina nesta quinta-feira (31) o novo prazo estipulado pela Caixa Econômica Federal para o trabalhador pedir o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) emergencial. Esta é a última chance para quem ainda não pegou o dinheiro e mudar de ideia para resgatar o recurso.
O saque emergencial liberado é de até R$ 1.045 por trabalhador, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas no FGTS. A medida foi autorizada pelo governo federal para auxiliar os trabalhadores durante a pandemia do novo coronavírus.
Segundo o banco, durante todo o calendário de saques, foram disponibilizados R$ 37,8 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores que tinham o direito.
COMO SOLICITAR E RECEBER O SAQUE EMERGENCIAL DO FGTS
Para receber o saque emergencial do FGTS o trabalhador precisa estar com os dados cadastrais atualizados. De acordo com a Caixa, quem ainda não recebeu deve acessar o aplicativo do fundo, complementar os dados cadastrais e solicitar o saque dos valores, que serão creditados na conta poupança social digital do Caixa Tem. O valor e a data do crédito serão informados pelo sistema em seguida.
A Caixa disponibiliza os seguintes canais de atendimento para o saque emergencial FGTS:
- Site: fgts.caixa.gov.br
- Central de Atendimento da Caixa: 111, opção 2
- Internet Banking Caixa
- APP FGTS: Android e iOS
PARA QUE CONTA O DINHEIRO SERÁ TRANSFERIDO?
A quantia será transferida novamente para a conta digital do Caixa Tem, e ficará disponível para transações eletrônicas, saques em espécie ou transferências, sem custo, para outras contas.
Vale lembrar que, para conseguir receber, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados o que pode ser feito pelo próprio aplicativo do FGTS.