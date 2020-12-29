Prazo para pedir o saque do FGTS emergencial termina nesta quinta

Segundo o banco, durante todo o calendário de saques, foram disponibilizados R$ 37,8 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores que tinham o direito.

Para receber o saque emergencial do FGTS o trabalhador precisa estar com os dados cadastrais atualizados. De acordo com a Caixa, quem ainda não recebeu deve acessar o aplicativo do fundo, complementar os dados cadastrais e solicitar o saque dos valores, que serão creditados na conta poupança social digital do Caixa Tem. O valor e a data do crédito serão informados pelo sistema em seguida.