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Última chance

Prazo para pedir o saque do FGTS emergencial termina nesta quinta

Trabalhadores que optaram por não fazer a retirada ainda podem mudar de ideia e solicitar acesso ao dinheiro pelo aplicativo do fundo. Veja como fazer

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 09:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 09:31
FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Trabalhadores tem até o dia 31 de dezembro para sacar o dinheiro. Crédito: Carlos Alberto Silva
Termina nesta quinta-feira (31) o novo prazo estipulado pela Caixa Econômica Federal para o trabalhador pedir o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) emergencial. Esta é a última chance para quem ainda não pegou o dinheiro e mudar de ideia para resgatar o recurso.
O saque emergencial liberado é de até R$ 1.045 por trabalhador, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas no FGTS. A medida foi autorizada pelo governo federal para auxiliar os trabalhadores durante a pandemia do novo coronavírus.

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Segundo o banco, durante todo o calendário de saques, foram disponibilizados R$ 37,8 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores que tinham o direito.

COMO SOLICITAR E RECEBER O SAQUE EMERGENCIAL DO FGTS

Para receber o saque emergencial do FGTS o trabalhador precisa estar com os dados cadastrais atualizados. De acordo com a Caixa, quem ainda não recebeu deve acessar o aplicativo do fundo, complementar os dados cadastrais e solicitar o saque dos valores, que serão creditados na conta poupança social digital do Caixa Tem. O valor e a data do crédito serão informados pelo sistema em seguida.
 A Caixa disponibiliza os seguintes canais de atendimento para o saque emergencial FGTS:

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PARA QUE CONTA O DINHEIRO SERÁ TRANSFERIDO?

A quantia será transferida novamente para a conta digital do Caixa Tem, e ficará disponível para transações eletrônicas, saques em espécie ou transferências, sem custo, para outras contas.
Vale lembrar que, para conseguir receber, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados  o que pode ser feito pelo próprio aplicativo do FGTS.

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