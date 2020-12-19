Preso no ES mais um envolvido em esquema de lavagem de dinheiro

A operação contou com apoio das Polícias Civil de São Paulo, Alagoas e Ceará, além da Capitania dos Portos, e teve o objetivo de desarticular uma estruturada organização criminosa de lavagem de dinheiro, com atuação interestadual e internacional.

O MPES informou ainda que o material apreendido, que se encontra lacrado, está em análise e poderá permitir novos desdobramentos. Os altos valores em dinheiro envolvidos, US$ 630 mil e R$ 230 mil, serão depositados em contas judiciais e ficarão à disposição do juízo para depois ter uma destinação específica.