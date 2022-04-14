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"No Woman No Cry"

Por que uma draga com nome de música de Bob Marley está no ES?

Equipamento é um dos maiores do mundo e está em Aracruz para uma grande operação de dragagem. Ele já foi utilizado nos portos de Santos (SP) e Itaqui (MA)

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 12:46

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 abr 2022 às 12:46
Draga
A draga "No Woman No Cry" está atracada no Portocel e fará a dragagem do porto da Imetame, no litoral de Aracruz Crédito: Rogério Sarmenghi/Portocel
Qual a relação entre o reggae e Aracruz? A cidade do Norte do Espírito Santo recebeu no início do mês uma draga escavadeira holandesa que permitirá o início da atracação de navios no Imetame Porto Aracruz, localizado na Barra do Riacho. O que também chama a atenção é o nome curioso do equipamento: “No Woman, No Cry”, título de um dos grandes sucessos do cantor jamaicano Bob Marley.
A reportagem procurou explicações para conhecer a origem desta denominação. A informação da Imetame, empresa responsável pela operação do porto, é que o nome foi dado por quem construiu a draga e, geralmente, é tradição manter os nomes das embarcações.

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A draga, de modelo “Backhoe”, é uma das maiores do mundo e já operou em diversos portos no Brasil, entre eles Santos (SP) e Itaqui (MA). Desde quando foi fabricada, é a única deste porte no país. Em Aracruz, uma equipe holandesa será responsável pela dragagem.

"PARCERIA"

Para este serviço também será utilizado o rebocador “Manuel Alves” de 40 toneladas de tração de amarração, que é um barco projetado para realizar manobras delicadas. Também participam dos trabalhos dois batelões produzidos na Indonésia - grandes barcas que atuam como reservatórios flutuantes, com capacidade para 1.800 m³ cada.
Obras do novo porto da Imetame seguem ritmo acelerado com o quebra-mar norte já concluído
A obras do porto da Imetame começaram ainda em 2021 e em breve a dragagem será iniciada  Crédito: Divulgação/ Imetame
Segundo a Imetame, o material dragado e depositado nestes batelões é levado até um ponto distante da costa marítima, autorizado por órgãos competentes, chamado “bota fora”, também utilizado por outras empresas da região que executam atividades de dragagem. O volume total a ser dragado é de cerca de 7 milhões m³, em uma profundidade de 17 metros.

COMO SERÁ A DRAGAGEM

A operação está prevista para começar a partir da segunda quinzena de maio, enquanto o equipamento é preparado. O trabalho completo tem previsão de ser concluído em aproximadamente três anos. A expectativa da empresa é que em dois anos já tenha área dragada suficiente para a atracação do primeiro navio.
Em 2024, após o fim da dragagem e o término de outras frentes em construção, a Imetame espera iniciar as operações em segmentos de contêineres e carga geral.

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