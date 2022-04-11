Aracruz deve indenizar mãe que teve túmulo do filho destruído

Prefeitura de Aracruz terá que indenizar em R$ 8.560 uma mãe que teve o túmulo do filho destruído. O valor é referente ao que foi gasto na construção da estrutura de granito. Na avaliação do juiz do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Aracruz, a segurança dos cemitérios públicos é de responsabilidade da administração municipal.

A mãe ingressou com uma ação judicial contra o município após o túmulo ter sido destruído por vândalos menos de um ano após a construção. A homenagem custou o valor da indenização: R$ 8.560.

Mulher será indenizada por destruição no túmulo do filho Crédito: Pexels

Por outro lado, o município alegou não ter responsabilidade pelo ato ilícito, visto que a requerente não possui aprovação de projeto para construção da sepultura. O entendimento foi contrariado pelo juiz da cidade.

Segundo avaliação do magistrado, além da guarda e segurança, é responsabilidade também do município fiscalizar e regularizar o local, proibindo construções irregulares.

Foi determinada a restituição do valor à autora, conforme os danos materiais sofridos.