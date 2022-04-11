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R$ 8 mil

Aracruz deve indenizar mãe que teve túmulo do filho destruído

Juiz entendeu que segurança de cemitérios públicos é de responsabilidade da administração municipal. Estrutura havia sido construída um ano antes do ato de vandalismo

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2022 às 20:52
Prefeitura de Aracruz terá que indenizar em R$ 8.560 uma mãe que teve o túmulo do filho destruído. O valor é referente ao que foi gasto na construção da estrutura de granito. Na avaliação do juiz do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Aracruz, a segurança dos cemitérios públicos é de responsabilidade da administração municipal.
A mãe ingressou com uma ação judicial contra o município após o túmulo ter sido destruído por vândalos menos de um ano após a construção. A homenagem custou o valor da indenização: R$ 8.560.
Cemitério; morte; luto
Mulher será indenizada por destruição no túmulo do filho Crédito: Pexels
Por outro lado, o município alegou não ter responsabilidade pelo ato ilícito, visto que a requerente não possui aprovação de projeto para construção da sepultura. O entendimento foi contrariado pelo juiz da cidade.
Segundo avaliação do magistrado, além da guarda e segurança, é responsabilidade também do município fiscalizar e regularizar o local, proibindo construções irregulares.
Foi determinada a restituição do valor à autora, conforme os danos materiais sofridos.
Com informações do Tribunal de Justiça do Espírito Santo

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