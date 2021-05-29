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"Senti no coração", diz irmão

Pedreiro morre soterrado em escavações de obra no Litoral Sul do ES

Wellington da Silva Paes, de 40 anos, trabalhava em escavações de uma estação de esgoto, quando a terra cedeu e o matou soterrado

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 19:34

Publicado em 

29 mai 2021 às 19:34
Wellington da Silva Paes, de 40 anos, era pedreiro e foi soterrado enquanto trabalhava em uma obra de um loteamento particular, em Marataízes, Itapemirim
Obra onde o pedreiro morreu Crédito: Maíra Brito
Um trabalhador morreu na tarde deste sábado (29) em uma obra localizada entre os municípios de  Itapemirim Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Wellington da Silva Paes, de 40 anos, era pedreiro e foi soterrado enquanto trabalhava em um loteamento particular.
Segundo informações da Polícia Militar, o homem atuava na construção de uma das estações de esgoto. Quando trabalhava nas escavações e estava na parte baixa, a terra cedeu, ele acabou sendo soterrado e morreu no local. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
O irmão da vítima, Wemerson Paes, descobriu o que tinha acontecido por acaso. "Eu senti no coração que tinha que vir na obra. Quando eu cheguei, vi o carro do Corpo de Bombeiros e perguntei o que estava acontecendo. Porque eu já trabalhei nesse loteamento e o meu irmão estava lá dentro. Logo depois eu fiquei sabendo o que tinha acontecido", relatou. 

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Wemerson contou que tinha avisado sobre os riscos que o irmão corria. "Ele tinha que usar os equipamentos certos, precisava ficar numa gaiola para ter proteção. A areia desceu e meu irmão morreu sufocado".
O local onde ocorreu a morte é um loteamento privado, que abrigará empresas.  A obra tem licença do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). No local já está sendo construído um supermercado. Os advogados dos responsáveis pelo imóvel não quiseram se manifestar. A equipe da TV Gazeta também tentou contato, por telefone, com a empresa que contratou o pedreiro, sem sucesso.
Por nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado como acidentes diversos e morte a esclarecer. “O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte”.
Informou ainda que “o local do acidente foi periciado e somente após o resultado do laudo da perícia, será possível determinar a causa do acidente e responsabilizações”.
Com informações de Maíra Brito e Pollyanna Patrício, da TV Gazeta Sul

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