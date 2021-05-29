Pedreiro morre soterrado em escavações de obra no Litoral Sul do ES

Obra onde o pedreiro morreu Crédito: Maíra Brito

Um trabalhador morreu na tarde deste sábado (29) em uma obra localizada entre os municípios de Itapemirim Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo . Wellington da Silva Paes, de 40 anos, era pedreiro e foi soterrado enquanto trabalhava em um loteamento particular.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem atuava na construção de uma das estações de esgoto. Quando trabalhava nas escavações e estava na parte baixa, a terra cedeu, ele acabou sendo soterrado e morreu no local. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim

O irmão da vítima, Wemerson Paes, descobriu o que tinha acontecido por acaso. "Eu senti no coração que tinha que vir na obra. Quando eu cheguei, vi o carro do Corpo de Bombeiros e perguntei o que estava acontecendo. Porque eu já trabalhei nesse loteamento e o meu irmão estava lá dentro. Logo depois eu fiquei sabendo o que tinha acontecido", relatou.

Wemerson contou que tinha avisado sobre os riscos que o irmão corria. "Ele tinha que usar os equipamentos certos, precisava ficar numa gaiola para ter proteção. A areia desceu e meu irmão morreu sufocado".

O local onde ocorreu a morte é um loteamento privado, que abrigará empresas. A obra tem licença do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). No local já está sendo construído um supermercado. Os advogados dos responsáveis pelo imóvel não quiseram se manifestar. A equipe da TV Gazeta também tentou contato, por telefone, com a empresa que contratou o pedreiro, sem sucesso.

Por nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado como acidentes diversos e morte a esclarecer. “O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte”.

Informou ainda que “o local do acidente foi periciado e somente após o resultado do laudo da perícia, será possível determinar a causa do acidente e responsabilizações”.