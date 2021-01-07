Trabalhador morre após ser soterrado durante obra em Cachoeiro

Um trabalhador de 53 anos morreu na tarde desta quarta-feira (06) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após ser soterrado em um barranco durante a realização de uma obra. O acidente aconteceu dentro de uma empresa de mármore e granito em Monte Líbano, no interior do município.
Segundo a Polícia Militar, o trabalhador morreu enquanto executava a escavação de um barranco. Houve um deslizamento de terra e ele acabou soterrado.
Ainda de acordo com a polícia, colegas conseguiram desenterrar a vítima que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como acidente de trabalho com vítima fatal e será investigado pela delegacia especializada de infrações penais. Só após uma perícia será possível determinar a causa do acidente e apontar possíveis responsáveis.
O sindicato dos trabalhadores do setor de rochas informou, na tarde desta quinta-feira (07), que esteve no local do acidente e constatou que a vítima trabalhava para uma empresa terceirizada, que era responsável pela obra. A área do acidente está isolada.