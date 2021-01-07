Trabalhador morre após ser soterrado durante obra em Cachoeiro

O trabalhador foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu

O sindicato dos trabalhadores do setor de rochas informou, na tarde desta quinta-feira (07), que esteve no local do acidente e constatou que a vítima trabalhava para uma empresa terceirizada, que era responsável pela obra. A área do acidente está isolada.