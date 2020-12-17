Justiça absolve mãe e padrasto de criança encontrada morta em Cachoeiro

Luiz Gustavo foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, em um condomínio no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

O julgamento que absolveu Thamires dos Santos Fonseca, de 33 anos, e Giuliano Souza Ribeiro, de 48 anos, foi realizado nessa terça-feira (15). Segundo o advogado de defesa Anibal Machado, a Promotoria de Justiça levou em conta a formação das provas, perícias, depoimentos de testemunhas e documentos que não garantiram a culpa da mãe e do padrasto na morte da criança.

O casal tinha sido preso em novembro de 2018, por meio de um mandado de prisão temporária, depois que o laudo apontou que a criança teria morrido por asfixia mecânica, o que segundo o delegado Felipe Vivas, não é compatível com enforcamento. Na época, o delegado afirmou que os depoimentos do padrasto e da mãe da criança apresentavam contradições.

RELEMBRE O CASO

No dia 16 de outubro de 2018, Luiz Gustavo dos Santos Morais, de 9 anos, foi encontrado desacordado no banheiro do apartamento onde morava, em um condomínio no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele chegou a ser levado pela mãe e pelo padrasto para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marbrasa, mas já chegou lá sem vida. Laudos apontavam que a morte foi por asfixia mecânica. Nesse mesmo dia, o casal foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

A mãe o padrasto contaram à polícia que o menino teria se enforcado com um cinto após ter sido repreendido por fazer bagunça, e negaram que teriam matado Luiz Gustavo.

Na época da prisão, o delegado Felipe Vivas apontou contradições nos depoimentos e chamou a atenção para o fato do laudo cadavérico ter constatado que a causa da morte fora estrangulamento, e não enforcamento.