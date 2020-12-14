Mais um é preso por assaltar e tentar matar empresário em Cachoeiro

O detido, de 30 anos, estava na casa da namorada, no bairro Bom Pastor Crédito: Polícia Civil

A prisão ocorreu durante a 11ª fase da Operação Caim, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra suspeitos de assassinatos e tráfico de drogas em todo o Estado. Durante as investigações, a polícia apurou que a moto usada na ação criminosa é do próprio piloto, que no dia seguinte do crime comprou um veículo VW Gol, pelo valor de R$18 mil em espécie, em uma revenda em Cachoeiro.

O Gol foi apreendido em Marataízes, no Litoral Sul, com um amigo do proprietário. Uma bolsa com os cheques da empresa foi localizada na rodovia que liga a BR 101 à Marataízes. Na casa do piloto da moto a polícia ainda localizou R$ 4.700,00 em espécie, que estão à disposição da Justiça.

No dia seguinte do crime, o suspeito comprou um veículo VW Gol, que foi apreendido em Marataízes, Crédito: Polícia Civil

CARONA DA MOTO JÁ FOI PRESO

A primeira prisão ocorreu no dia 18 de novembro, quando a polícia prendeu o homem de 28 anos que efetuou cinco disparos contra os empresários e estava de carona da moto usada no crime. Ele foi preso ao tentar entrar em um hipermercado, em Cachoeiro

A Polícia Civil ressaltou que as investigações vão continuar para apurar se outras pessoas estão envolvidas no crime.

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O CRIME

O crime foi no dia 03 de agosto deste ano, por volta das 12h . Os empresários estavam em um veículo HB20 e quando estacionaram na rua Samuel Levy para depositar o valor de R$64 mil que estava em um malote, foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta cor preta que anunciaram o roubo.