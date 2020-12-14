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Segunda prisão

Mais um é preso por assaltar e tentar matar empresário em Cachoeiro

O crime aconteceu em agosto, quando dois homens em uma moto abordaram pai e filho, proprietários de uma empresa distribuidora de gás de cozinha, que estavam com um malote de R$ 64 mil. O filho foi baleado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 19:03

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 19:03

O crime aconteceu em agosto, quando dois homens em uma moto, abordaram pai e filho, proprietários de uma empresa distribuidora de gás de cozinha, que estavam com um malote de R$ 64 mil. O filho foi baleado.
O detido, de 30 anos, estava na casa da namorada, no bairro Bom Pastor Crédito: Polícia Civil
O segundo homem suspeito de envolvimento no assalto e tentativa de homicídio de um empresário em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso nesta segunda-feira (14). O detido, de 30 anos, estava na casa da namorada, no bairro Bom Pastor. Segundo a Polícia Civil, ele estava pilotando a moto que foi usada para roubar um malote com R$64 mil dos proprietários (pai e filho) de uma empresa distribuidora de gás de cozinha.
A prisão ocorreu durante a 11ª fase da Operação Caim, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra suspeitos de assassinatos e tráfico de drogas em todo o Estado. Durante as investigações, a polícia apurou que a moto usada na ação criminosa é do próprio piloto, que no dia seguinte do crime comprou um veículo VW Gol, pelo valor de R$18 mil em espécie, em uma revenda em Cachoeiro.
O Gol foi apreendido em Marataízes, no Litoral Sul, com um amigo do proprietário. Uma bolsa com os cheques da empresa foi localizada na rodovia que liga a BR 101 à Marataízes. Na casa do piloto da moto a polícia ainda localizou R$ 4.700,00 em espécie, que estão à disposição da Justiça.
No dia seguinte do crime, o suspeito comprou um veículo VW Gol, que foi apreendido em Marataízes, Crédito: Polícia Civil

CARONA DA MOTO JÁ FOI PRESO

A primeira prisão ocorreu no dia 18 de novembro, quando a polícia prendeu o homem de 28 anos que efetuou cinco disparos contra os empresários e estava de carona da moto usada no crime. Ele foi preso ao tentar entrar em um hipermercado, em Cachoeiro.
A Polícia Civil ressaltou que as investigações vão continuar para apurar se outras pessoas estão envolvidas no crime.

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O CRIME

O crime foi no dia 03 de agosto deste ano, por volta das 12h. Os empresários estavam em um veículo HB20 e quando estacionaram na rua Samuel Levy para depositar o valor de R$64 mil que estava em um malote, foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta cor preta que anunciaram o roubo.
Ainda de acordo com a polícia, o carona da moto efetuou cinco disparos acertando a região do tórax do filho, de 27 anos, que ficou hospitalizado por um período, passou por cirurgias e, atualmente, permanece na cadeira de rodas, fazendo tratamento fisioterapêutico.

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